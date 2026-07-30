Bhabua News: राशन, गैस और ईंधन की आपूर्ति में कोताही बर्दाश्त नहीं

Bhabua News: भभुआ में अनुमंडल कार्यालय में आयोजित आपूर्ति अनुश्रवण समिति की बैठक में खाद्यान्न, गैस, पेट्रोल और डीजल की सुचारू आपूर्ति पर चर्चा की गई। एसडीओ अमित कुमार ने समय पर राशन और गैस की वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, ईंधन की उपलब्धता पर नजर रखने की आवश्यकता बताई गई।

Bhabua News: एसडीओ ने आपूर्ति अनुश्रवण समिति की बैठक में समय पर खाद्यान्न पहुंचाने पर जोर गैस की होम डिलीवरी, पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता और माप की भी होगी निगरानीभभुआ, नगर संवाददाता। अनुमंडल कार्यालय में गुरुवार को जन वितरण प्रणाली के तहत राशन समेत गैस, पेट्रोल और डीजल की सुचारू आपूर्ति को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में आपूर्ति अनुश्रवण समिति की समीक्षा बैठक हुई।

बैठक का उद्देश्य बैठक में अनुमंडल आपूर्ति अनुश्रवण समिति के सदस्यों के अलावा खाद्यान्न ट्रांसपोर्टर, एलपीजी गैस एजेंसियों के प्रतिनिधि और पेट्रोल-डीजल आपूर्तिकर्ता शामिल हुए। बैठक में आम लोगों तक आवश्यक वस्तुओं की नियमित और पारदर्शी आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान एसडीओ ने जन वितरण प्रणाली के लाभुकों तक निर्धारित समय पर राशन पहुंचाने का निर्देश दिया।

गैस उपभोक्ताओं के लिए निर्देश उन्होंने खाद्यान्न ट्रांसपोर्टरों को समय सीमा के भीतर अनाज का उठाव और संबंधित दुकानों तक डिलीवरी सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने और किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी गई। गैस उपभोक्ताओं को मिले बेहतर सेवा एलपीजी गैस एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि पर्याप्त गैस उपलब्ध है।

ईंधन की उपलब्धता इस पर एसडीओ ने उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने और होम डिलीवरी में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देने का निर्देश दिया। उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान करने पर भी जोर दिया गया। ईंधन की उपलब्धता पर भी नजर पेट्रोल-डीजल आपूर्तिकर्ताओं के साथ समीक्षा करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी ने क्षेत्र में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने तथा मापक मानकों की जांच सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में समिति सदस्यों ने स्थानीय समस्याएं और शिकायतें भी रखीं, जिनके शीघ्र निष्पादन का आश्वासन दिया गया। फोटो : 30 जुलाई भभुआ- 00 कैप्शन: अनुमंडल कार्यालय भभुआ में गुरुवार को आपूर्ति अनुश्रवण समिति की समीक्षा बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश देते अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार।