Bhabua News: विवाहिता ने गले में रस्सी का फंदा लगा की खुदकुशी

Bhabua News: मृतका के बाएं हाथ की कलाई में ब्लेड से कटने का पुलिस ने देखा निशान संगीत साधकों ने गुरुजनों की आराधना कर लिया आशीर्वाद

Bhabua News: मृतका के बाएँ हाथ की कलाई में ब्लेड से कटने का पुलिस ने देखा निशान चांद थाना क्षेत्र के भेवार गांव में हुई घटना, पुलिस ने की मामले की जांच (पेज तीन) चांद, एक संवाददाता।

घटना का विवरण थाना क्षेत्र के भेवार गांव में एक विवाहिता ने गले में रस्सी का फंदा लगा कुंडी से लटक गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका 27 वर्षीया पूजा कुमारी चांद थाना क्षेत्र के भेवार गांव निवासी कमलेश राम की पत्नी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा किया और मंगलवार की रात में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। चांद थाना के पुलिस अवर निरीक्षण राजेश कुमार सिंह ने पंचनामा में लिखा है कि गर्दन पर फंदा लगाने और बाएं हाथ की कलाई में ब्लेड से कटने का निशान था।

परिवार और साक्षात्कार हालांकि इस मामले में बुधवार की शाम चार बजे तक ससुराल या मायके वालों की तरफ से चांद थाने को आवेदन नहीं दिया गया था। थानाध्यक्ष भागीरथ ने इस घटना की पुष्टि की और बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। ग्रामीणों व परिजनों से पूछताछ की गई। किसी ने घटना के कारणों के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं बताया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आवेदन मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। एफएसएल की टीम ने घटना स्थल से उपलब्ध साक्ष्य व साड़ी लेकर लौट गई।

मायके वालों की प्रतिक्रिया घर पर मृतका सास थे, शेष सदस्य नहीं मिले पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जब मृतका के घर पुलिस पहुंची तो उसका शव बाहर पीसीसी सड़क पर पड़ा था। घर पर केवल मृतका की सास सावित्री देवी थी। अन्य सदस्य घर पर नहीं मिले। मृतका के मायके से मुन्ना राम का बेटा मनोज राम व अजित राम घटना स्थल पर पहुंचे थे। मायके वालों ने ही इस घटना की सूचना पुलिस को दी थी। दाह-संस्कार कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि मृतका की मां ने जानकारी दी थी कि उसके देवर की शादी होनेवाली थी। शादी में खर्च को लेकर बेटी-दामाद में अनबन चल रहा था।