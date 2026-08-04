Bhabua News: भगवानपुर अंचल का प्रधान लिपिक नशे में गिरफ्तार

Bhabua News: भगवानपुर में पुलिस ने शराब के नशे में एक प्रधान लिपिक को गिरफ्तार किया। उनकी जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई और उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। इसी दौरान, चार अन्य व्यक्ति भी शराब के नशे में गिरफ्तार किए गए। सभी को जमानत पर छोड़ा गया।

Bhabua News: सीएचसी में स्वास्थ्य जांच के दौरान शराब पीने की चिकित्सक ने की पुष्टि न्यायालय में पेश किए जाने पर जुर्माना की राशि देने पर जमानत पर छोड़ा गया (पेज तीन की खबर) भगवानपुर, एक संवाददाता। कैमूर पुलिस ने भगवानपुर अंचल कार्यालय के प्रधान लिपिक ललन राम को कार्य अवधि में नशे की हालत में गिरफ्तार किया। जानकार सूत्र बताते हैं कि वह अक्सर शराब पीकर कार्यालय में आता था। इसकी जानकारी आमलोगों को हो गई थी। किसी व्यक्ति ने अंचल के प्रधान लिपिक के शराब पीने की शिकायत पुलिस से की।

शराब के नशे में गिरफ्तारी थानाध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि अंचल कार्यालय का प्रधान लिपिक शराब पीकर आया है। उन्होंने थाने की पुलिस टीम को सोमवार की शाम तीन बजे अंचल कार्यालय भेजा। पुलिस ने प्रधान लिपिक को हिरासत में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसकी मेडिकल जांच कराई, जिसमें चिकित्सक द्वारा शराब पीने की पुष्टि हुई। शराब के नशे में प्रधान लिपिक के गिरफ्तारी की सूचना वरीय अधिकारियों को भी दी गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार प्रधान लिपिक को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां जुर्माना की राशि जमा कराकर जमानत पर छोड़ दिया गया। चार अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी शराब के नशे में चार आरोपित गिरफ्तार चांद। स्थानीय थाने की पुलिस ने क्षेत्र में छापेमारी कर शराब के नशे में चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में चांद थाना क्षेत्र के बहेरिया निवासी छोटे लाल प्रसाद, भोला कुमार, जितेन्द्र कुमार तथा लाहो पाकड़ निवासी रवि पासवान शामिल हैं। सीएचसी में उनकी मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें शराब पीने की पुष्टि होने के बाद उसे न्यायालयके समक्ष पेश किया गया। ए.स.