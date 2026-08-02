Bhabua News: ज्ञान संग्राम में छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा, मेहंदी प्रतियोगिता में भी बिखरे हुनर के रंग

Bhabua News: युवा पेज की लीड खबर युवा पेज की लीड खबर ज्ञान संग्राम में छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा, मेहंदी प्रतियोगिता में भी बिखरे हुनर के रंग लिखित व

Bhabua News: युवा पेज की लीड खबर ज्ञान संग्राम में छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा, मेहंदी प्रतियोगिता में भी बिखरे हुनर के रंग लिखित व ओपन क्विज़, निबंध और मेहंदी प्रतियोगिता में विजेताओं को ट्रॉफी देकर किया गया सम्मानित प्रधानाध्यापिका ने कहा, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों से बढ़ता हैं आत्मविश्वास और रचनात्मकता भभुआ, नगर संवाददाता। राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, भभुआ-18 में छात्राओं के सर्वांगीण विकास, बौद्धिक क्षमता, रचनात्मकता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रविवार को ‘ज्ञान संग्राम’ के चौथे संस्करण, लिखित एवं ओपन क्विज़ प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता तथा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया।

प्रतियोगिताओं का आयोजन पूरे आयोजन के दौरान विद्यालय परिसर उत्साह और उमंग से सराबोर रहा। छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लेते हुए अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। विजेता प्रतिभागियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय प्रशासन ने इस आयोजन को छात्राओं के शैक्षणिक और व्यक्तित्व विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।

ओपन क्विज़ में पुरस्कार ओपन क्विज़ में सही जवाब पर मिला तत्काल पुरस्कार ज्ञान संग्राम के तहत ओपन क्विज़ प्रतियोगिता का आयोजन जूनियर (कक्षा 1 से 5) और सीनियर (कक्षा 6 से 8) स्तर पर किया गया। प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक सही उत्तर देने वाली छात्रा को तत्काल चॉकलेट देकर प्रोत्साहित किया गया, जिससे छात्राओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। वहीं कक्षा 6 से 8 की छात्राओं के लिए आयोजित लिखित क्विज़ प्रतियोगिता में सामान्य ज्ञान, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समसामयिक विषयों से जुड़े 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए, जिन्हें हल करने के लिए एक घंटे का समय निर्धारित किया गया था।

निबंध और मेहंदी प्रतियोगिता निबंध और मेहंदी प्रतियोगिता में भी छात्राओं ने मनवाया लोहा मेहंदी प्रतियोगिता में छात्राओं ने आकर्षक एवं कलात्मक डिज़ाइन बनाकर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया। वहीं निबंध प्रतियोगिता में भी छात्राओं ने उत्कृष्ट लेखन क्षमता का प्रदर्शन किया। निबंध प्रतियोगिता में प्रगति प्रजापति ने प्रथम, प्रतीक्षा कुमारी ने द्वितीय तथा ज्योति जायसवाल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। लिखित ज्ञान संग्राम प्रतियोगिता में अनन्या सोनी प्रथम, प्रतीक्षा राजावत द्वितीय और ज्योति जायसवाल तृतीय स्थान पर रहीं। मेहंदी प्रतियोगिता में आँचल कुमारी ने पहला, प्रिया कुमारी ने दूसरा तथा कोमल कुमारी ने तीसरा स्थान हासिल किया।

शिक्षकों की भूमिका शिक्षकों के सहयोग से सफल हुआ आयोजन कार्यक्रम के सफल संचालन एवं समन्वय में शिक्षक सुमित कुमार की मुख्य भूमिका रही। उनके निर्देशन में सभी प्रतियोगिताओं का संचालन सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। विद्यालय की शिक्षिकाओं पूजा शुक्ला, पूजा कुमारी, वंदना कुमारी, अनीता कुमारी, सुनीता कुमारी एवं प्रियंका कुमारी ने आयोजन, मूल्यांकन और अनुश्रवण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रधानाध्यापिका अंजू कुमारी ने कहा कि इस प्रकार की शैक्षिक एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियां बच्चों में आत्मविश्वास, तार्किक सोच, नेतृत्व क्षमता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करती हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालय भविष्य में भी छात्राओं के हित में ऐसे नवाचारपूर्ण कार्यक्रमों का नियमित आयोजन करता रहेगा। फोटो : 2 अगस्त भभुआ-09 कैप्शन: राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, भभुआ-18 में आयोजित मेहंदी प्रतियोगिता के दौरान हाथों पर आकर्षक मेहंदी की डिज़ाइन प्रदर्शित करतीं छात्राएं