Bhabua News: कॉलेज निकली छात्रा को नशीला पदार्थ सूंघा किया बेहोश

Bhabua News: ऑटो में बैठी छात्रा को ले जाया गया था हाटा, होश आने पर बहन के घर पहुंची परिजनों के साथ चांद थाना पहुंचकर पुलिस अधिकारी को दी घटना की जानकारी (पेज तीन) चांद, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के बहुअरा कॉलेज से पढ़कर बुधवार को अपने घर के लिए निकली छात्रा को महिलाओं ने नशीला पदार्थ सूंघाकर बेहोश कर दिया। महिलाओं ने उसे ऑटो से लेकर चैनपुर थाना क्षेत्र के हाटा बाजार चली गई थीं। जब उसे होश आया तो ऑटो में कोई नहीं था। दुकान के बोर्ड को पढ़ा तो उसे पता चला कि वह हाटा बाजार में है। वह वहां से भागकर अपनी बहन के घर चली गई और घटना की जानकारी दी। परिजन उसे लेकर चांद थान पहुंचे और पुलिस अधिकारी को सारा वृतांत सुनाया। परिजनों द्वारा पीड़ित छात्रा का इलाज एक निजी अस्पताल में कराया जा रहा है।

मामले की जानकारी

परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, छात्रा कॉलेज से निकलकर अपने घर जाने के लिए ऑटो में सवार हुई। ऑटो में पहले से तीन महिलाएं बैठी थीं। इन्हीं महिलाओं ने उसे नशीला पदार्थ सूंघा दिया। मालूम हो कि ऑटो यात्रियों खासकर महिलाओं को नशीला पदार्थ सूंघाकर उनके सामान को लेकर रास्ते में उतर जानेवाली महिलाओं का समूह जिले में सक्रिय है। यह महिलाएं ऐसी घटनाओं को अक्सर अंजाम देती हैं। कोई थाने में सूचना देता है और कोई नहीं। मंदिरों के चोरी के समान के साथ पकड़ाया सिंगल कॉलम की खबर भभुआ। मंदिरों से हुई चोरी के समान के साथ एक युवक को भभुआ थाने की पुलिस ने शहर के जयप्रकाश चौक से पकड़ा है। थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि पकड़ाया आरोपित अपना नाम गौतम कुमार बताया है। जयप्रकाश चौक पर चोरी का सामान ले जा रहा था। पुलिस को संदेह हुआ तो उसे पकड़ा गया। पूछताछ में उसने बताया कि यह सामान उसका है। उसके पास से मंदिर में पूजा करने वाली पीतल की ढेरी सारी सामग्री को बरामद किया गया है। फिलहाल उसे भभुआ थाना पर पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह सामान चोरी की गई है या उसके घर का है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। जालसाजी कर पैसा ठगने वाले पर केस दर्ज भभुआ। कैमूर के एक व्यवसायी ने आसाम के बांस बल्ली होलसेलर कोठारी ट्रेडर्स के खिलाफ जालसाजी कर पैसा हड़पने का मुकदता नगर थाना में दर्ज कराया है। उक्त मामले में नगर थाना क्षेत्र के संसारीपुर निवासी दिनेश पांडेय ने दर्ज कराए गए मुकदमा में कहा हैं कि उनका बेतरी में आशीष इंटरप्राइजेज के नाम से बांस-बल्ली की दुकान है। दुकान के लिए के लिए आसाम के बांस बल्ली होलसेलर कोठारी टेडर्स के मसूद रेहान से एक लाख में ट्रक से माल भिजवाने की बात तय हुई। लेकिन, 60 हजार रुपया देने के बाद भी माल नहीं आया। नगर थाने की पुलिस मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई कर रही हैं। हि.प्र.