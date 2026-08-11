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Bhabua News: तीन साल पहले भी हरिपुर गांव में किया गया था पथराव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: भगवानपुर के हरिपुर गांव में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर पथराव किया गया। इस हमले में दो महिला और एक पुरुष पुलिस सिपाही घायल हुए। सभी घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ, और सभी खतरे से बाहर हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

Bhabua News: तीन साल पहले भी हरिपुर गांव में किया गया था पथराव

Bhabua News: वन विभाग और पुलिस टीम पर पथराव करनेवालों पर सख्त हो कार्रवाई तीनों घायल सिपाहियों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया इलाज (पेज तीन/फॉलोअप) भगवानपुर, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव में शराब के अवैध कारोबार की शिकायतें मिलती रही हैं। करीब तीन वर्ष पहले भी इसी गांव में वन विभाग एवं पुलिस टीम पर पथराव की घटना सामने आई थी। समाजसेवियों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं पर समय रहते कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ सकता है और दूसरे गांवों में भी कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश हो सकती है।

ये भी पढ़ें:Bhabua News: शराब तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव

पथराव की घटना

थानाध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध रविवार की रात हरिपुर गांव में छापेमारी की गई। इस दौरान वहां के लोगों द्वारा पुलिस टीम पर पथराव किया गया, जिसमें दो महिला और एक पुरुष पुलिस सिपाही घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर में कराया गया। सभी खतरे से बाहर हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी के निर्देश पर शराब तस्करों व शराबियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी, तलाशी व वाहन जांच अभियान चलाकर तस्करों पर शिकंजा कसे जा रहे हैं। कई लोग जेल भेजे जा चुके हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह घटना कहाँ हुई?
यह घटना भगवानपुर के हरिपुर गांव में हुई।
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