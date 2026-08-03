Bhabua News: कांग्रेस ने कैमूर के मंडल अध्यक्षों की जारी की सूची
Bhabua News: भभुआ में कांग्रेस कार्यालय में प्रखंड अध्यक्षों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राधेश्याम कुशवाहा ने की। मंडल अध्यक्षों की सूची तैयार की गई, जिसमें विभिन्न पंचायतों के अध्यक्ष शामिल हैं। युवा कांग्रेस और अन्य पार्टी सदस्यों ने भी भाग लिया।
Bhabua News: पंचायतों के मतदान केंद्रों को मजबूत करने की दी गई जिम्मेदारी अभी सभी प्रखंडों मंडल अध्यक्षों की तैयार नहीं हो सकी है सूची (पेज चार) भभुआ, नगर संवाददाता। जिला मुख्यालय भभुआ में शहीद भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में सोमवार को प्रखंड अध्यक्षों की बैठक हुई।
बैठक की अध्यक्षता
अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राधेश्याम कुशवाहा ने की। बैठक में मंडल अध्यक्षों की सूची तैयार की गई। चांद प्रखंड के मंडल अध्यक्षों में जिगिना के राधेश्याम राम, कुड्डी के दिलावर अंसारी, पाढ़ी के रामसिगासन पांडेय, लोहदन के वंशनारायण कुशवाहा शामिल हैं। भभुआ प्रखंड की मनिहारी, रूपपुर, रतवार पंचायत का राहुल पांडेय, डिहरा, कैथी, मिरियां का ददन तिवारी, सोनहन, बहुअन, सिकठी का जितेंद्र राम, रूइयां, डुमरैठ, कोहारी का रामेश्वर खरवार, कुड़ासन, अखलासपुर, बेतरी का शमशेर अली, मोकरी, दुमदुम, सिवों, महुअरी का मनीष उपाध्याय, मींव, जागेबरांव, महुअत का इजहार को अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह अन्य प्रखंडों के भी मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं।
अन्य उपस्थित सदस्य
बैठक में भभुआ प्रखंड अध्यक्ष हरीश कुमार तिवारी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष सूचित पांडेय, भगवानपुर प्रखंड अध्यक्ष गोल्डन पांडेय, चांद प्रखंड अध्यक्ष राजेश राम, चैनपुर प्रखंड अध्यक्ष नसीम खान, अधौरा प्रखंड अध्यक्ष शम्भू नाथ यादव, मोहनियां प्रखंड उपाध्यक्ष कमलेश कुशवाहा, वरिष्ठ कांग्रेसी पीके पांडेय, कार्यालय सचिव महेंद्र राम, जय प्रकाश कुमार, कुदरा प्रखंड अध्यक्ष मनोज यादव शामिल हैं। फोटो- 03 जुलाई भभुआ- 10 कैप्शन- भभुआ शहर के शहीद भवन में सोमवार को कांग्रेस की बैठक में भाग लेते कार्यकर्ता।
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