Bhabua News: न्यायालय में सशक्त पैरवी कर दोषियों को सजा दिलवाएं

Bhabua News: भभुआ में जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने अभियोजन कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में कोर्ट ऑफिसर और कोर्ट नायब के बीच तालमेल, आदेश का शीघ्र निष्पादन और गंभीर मामलों की निगरानी के विषयों पर चर्चा की गई। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि न्याय प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए समयबद्ध कार्यवाही की जाए।

Bhabua News: अभियोजन से जुड़े कार्यों को सशक्त बनाने, आदेश का शीघ्र निष्पादन, कोर्ट ऑफिसर एवं कोर्ट नायब के बीच समन्वय बनाने पर चर्चा मामलों की सूची का नियमित मिलान व महत्वपूर्ण कांडों की निगरानी करने का निर्देश अभियोजन कार्य सशक्त बनाने को लेकर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने की बैठक (पेज तीन) भभुआ, कार्यालय संवाददाता।

बैठक का आयोजन जिला पदाधिकारी नितिन कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने समाहरणालय स्थित मुंडेश्वरी सभागार में अभियोजन से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक की। द्वय अधिकारियों ने न्यायालय में सशक्त पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने का निर्देश दिया और कहा कि इसके लिए अभियोजन व पुलिस के बीच मजबूत तालमेल आवश्यक है।

निर्देश और संचालन बैठक में अभियोजन से जुड़े कार्यों को सशक्त बनाने, आदेशिकाओं का ससमय निष्पादन तथा कोर्ट ऑफिसर एवं कोर्ट नायब के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्य करने संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। डीएम और एसपी ने अधिकारियों से कहा कि लंबित आदेशिकाओं का शीघ्र निष्पादन किया जाए। उन्होंने कोर्ट ऑफिसर एवं कोर्ट नायब को निर्देशित किया कि वह नियमित रूप से मामलों की सूची का मिलान करें और महत्वपूर्ण कांडों की मॉनिटरिंग करें। डीएम-एसपी ने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाना हम सभी की जिम्मेदारी है।

महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान उत्पाद, पॉक्सो, एनडीपीएस, एससी-एसटी एक्ट, हत्या, डकैती, दुष्कर्म, शस्त्र अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण एवं गंभीर मामलों को चिन्हित करते हुए उसके निष्पादन के लिए ससमय कार्यवाही करें। जिलाधिकारी ने कहा कि न्यायालय में लंबित मामलों के निष्पादन के लिए सभी संबंधित पक्षों में समन्वय का होना आवश्यक है। इसलिए जरूरी है कि सभी पक्ष आवश्यक कागजात या प्रतिवेदन की प्राप्ति के लिए ससमय संपर्क करें। उन्होंने ने डाटा को समय से फीड करने का निर्देश दिया।

महिला अपराधों पर ध्यान पुलिस अधीक्षक ने महिला अपराधों व पाक्सों एक्ट से संबंधित मुकदमों पर प्रभावी ढंग से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने आपराधिक मामलों में लिप्त अपराधियों को सजा दिलाने को न्यायालयों में मुकदमों की प्रभावी ढंग से पैरवी करने के लिए अभियोजन अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में जिले के पुलिस उपाधीक्षक, कोर्ट ऑफिसर, कोर्ट नायब एवं अभियोजन से जुड़े अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। फोटो- 01 अगस्त भभुआ- 1 कैप्शन- समाहरणालय के मुंडेश्वरी सभागार में पुलिस, कोर्ट अधिकारी, कोर्ट नायब व अभियोजन पदाधिकारी के साथ बैठक करते डीएम नितिन कुमार सिंह व एसपी शिखर चौधरी।