Bhabua News: सांप और जहरीले जंतु के काटने से दो लोगों की मौत
Bhabua News: बिहार के अधौरा थाना क्षेत्र के रौता गांव में सांप और जहरीले जंतु के काटने से दो लोगों की मौत हुई। 15 वर्षीय अमन अली को जहरीले जंतु ने काटा, जबकि 22 वर्षीय चांदनी देवी को सांप ने रात में काटा। स्वास्थ्य जांच के बाद दोनों को मृत घोषित किया गया।
Bhabua News: सांप और जहरीले जंतु के काटने से दो लोगों की मौत किशोर की मौत के बाद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री पहुंचे मिट्टी देने एक ही गांव में दो लोगों की मौत के बाद घर-परिवार में मातमी सन्नाटा अधौरा, एक संवाददाता।
घटना का विवरण
थाना क्षेत्र के रौता गांव में जहरीले जंतु के काटने से किशोर और सांप के डसने से महिला की मौत हो गई। मृतकों में अधौरा थाना क्षेत्र के रौता गांव निवासी इल्ताफ मियां के 15 वर्षीय पुत्र अमन अली और रामबरन खरवार की 22 वर्षीया पत्नी चांदनी देवी शामिल हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अमन गांव के साथियों के साथ कर्मनाशा नदी स्थित बिल्ली घाट पर स्नान करने गया था। नदी में उतरने के दौरान झाड़ी में छुपे जहरीले जंतु ने उसे काट लिया। अमन ने किसी जंतु द्वारा काटने महसूस किया, लेकिन किस जंतु ने काटा वह देख नहीं सका। वह नदी में स्नान करने लगा। इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसने इसकी जानकारी अपने साथियों को दी। उसकी तबीयत बिगड़ते गई। उसके साथी उसे लेकर घर लेकर पहुंचे। परिजन उसे वाहन से अधौरा पीएचसी में लाए। चिकित्सक ने उसकी स्वास्थ्य जांच कर उसे मृत घोषित।
महिला की मौत
उधर, रामबरन खरवार की पत्नी को 12 बजे रात में सांप ने तब काटा जब वह अपने घर में खाट पर सोई थी। उसी बेड पर मां के साथ उसका बेटा भी सोया था। लेकिन, सांप ने उसे नहीं काटा। चांदनी ने शोर मचाया। परिजनों को जगाया। उसकी आवाज सुन ग्रामीण भी उसके घर पहुंच गए। तब तक सांप उसके बेड पर ही था। लेकिन, बाद में सांप भाग गया। परिजन उसे झाड़फूंक कराने के लिए यूपी के इमलिया डीह ले गए। उसके स्वास्थ्य में सुधार नहीं होते देख परिजन उसे लेकर अधौरा पीएचसी आए। चिकित्सक ने उसकी स्वास्थ्य जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि घटना के तुरंत बाद लाया गया होता, तो महिला की जान बच सकती थी। घटना की सूचना पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मो. जमा खान मिट्टी देने पहुंचे थे। कैप्शन- कैमूर जिला के अधौरा थाना क्षेत्र के रौता गांव में सांप के काटने से महिला की मौत के बाद शव का पोस्टमार्टम कराने भभुआ सदर अस्पताल आए परिजन।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लेखक के बारे मेंNeeraj Kamal
शॉर्ट बायो: नीरज कमल पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में दैनिक ‘हिन्दुस्तान’, पटना की सिटी रिपोर्टिंग टीम में स्वास्थ्य, नगर निगम, नागरिक सुविधाएं और पर्यावरण संबंधी मामले देखते हैं।
परिचय एवं अनुभव
नीरज कमल पटना की पत्रकारिता में प्रतिष्ठित नाम है, जिन्हें 16 वर्षों का अनुभव है। वह 2010 में ‘हिन्दुस्तान’ से जुड़े। उन्हें पटना में बदलाव, नगर निगम, पर्यावरण और मेडिकल बीट का गहन अनुभव है। रिपोर्टिंग टीम में प्रधान संवाददाता है। वर्तमान में दैनिक हिन्दुस्तान, पटना (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्वास्थ्य, पटना जिला भाजपा की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। साथ ही नगर निगम और पर्यावरण संबंधी मामलों को भी कवर करते हैं।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
नीरज कमल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक हिंदुस्तान से की। यहां रहते हुए उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। कई महत्वपूर्ण खबरों को ब्रेक किया। बीट से संबंधित तमाम छोटी-बड़ी घटनाओं को कवर करने के साथ ही उससे जुड़ी खबरों में अखबार को आगे रखा। वे लगातार इस समूह के साथ बने हुए हैं। अगस्त, 2025 से नीरज कमल ने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स पर भी मजबूत पकड़ बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
पटना विश्वविद्यालय से इतिहास विषय से ग्रेजुएशन। दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया। नीरज कमल को पर्यावरण, राजनीति, नगर विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर पकड़ होने से पत्रकारिता में खासा लाभ मिला। पर्यावरण, स्वास्थ्य और नगर विकास से जुड़े बड़े-बड़े विशेषज्ञों का इंटरव्यू लिया। इन विषयों से जुड़े एक्सपर्ट वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन स्टोरीज लिख रहे हैं। नीरज कमल का मानना है कि पत्रकारिता की नीव किसी भी संस्थान का उसका पत्रकार होता है। संस्थान का आंख पत्रकार ही होता है। देखने का नया नजरिया,केन्द्र में पाठक को रखकर सटीक,प्रमाणिक और तथ्यपरक जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
पर्यावरण, राजनीति और नगर विकास
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