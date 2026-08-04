Bhabua News: सांप और जहरीले जंतु के काटने से दो लोगों की मौत

शॉर्ट बायो: नीरज कमल पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में दैनिक ‘हिन्दुस्तान’, पटना की सिटी रिपोर्टिंग टीम में स्वास्थ्य, नगर निगम, नागरिक सुविधाएं और पर्यावरण संबंधी मामले देखते हैं।



परिचय एवं अनुभव

नीरज कमल पटना की पत्रकारिता में प्रतिष्ठित नाम है, जिन्हें 16 वर्षों का अनुभव है। वह 2010 में ‘हिन्दुस्तान’ से जुड़े। उन्हें पटना में बदलाव, नगर निगम, पर्यावरण और मेडिकल बीट का गहन अनुभव है। रिपोर्टिंग टीम में प्रधान संवाददाता है। वर्तमान में दैनिक हिन्दुस्तान, पटना (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्वास्थ्य, पटना जिला भाजपा की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। साथ ही नगर निगम और पर्यावरण संबंधी मामलों को भी कवर करते हैं।



करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)

नीरज कमल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक हिंदुस्तान से की। यहां रहते हुए उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। कई महत्वपूर्ण खबरों को ब्रेक किया। बीट से संबंधित तमाम छोटी-बड़ी घटनाओं को कवर करने के साथ ही उससे जुड़ी खबरों में अखबार को आगे रखा। वे लगातार इस समूह के साथ बने हुए हैं। अगस्त, 2025 से नीरज कमल ने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स पर भी मजबूत पकड़ बनाई है।



शैक्षणिक पृष्ठभूमि

पटना विश्वविद्यालय से इतिहास विषय से ग्रेजुएशन। दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया। नीरज कमल को पर्यावरण, राजनीति, नगर विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर पकड़ होने से पत्रकारिता में खासा लाभ मिला। पर्यावरण, स्वास्थ्य और नगर विकास से जुड़े बड़े-बड़े विशेषज्ञों का इंटरव्यू लिया। इन विषयों से जुड़े एक्सपर्ट वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन स्टोरीज लिख रहे हैं। नीरज कमल का मानना है कि पत्रकारिता की नीव किसी भी संस्थान का उसका पत्रकार होता है। संस्थान का आंख पत्रकार ही होता है। देखने का नया नजरिया,केन्द्र में पाठक को रखकर सटीक,प्रमाणिक और तथ्यपरक जानकारी देना है।



विशेषज्ञता

पर्यावरण, राजनीति और नगर विकास

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