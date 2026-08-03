Bhabua News: शहर में सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश के बाद एकता चौक, पुलिस लाइन पथ और सदर अस्पताल की सड़कें डूबीं। जलजमाव के कारण लोगों को आने-जाने में परेशानी हुई। बवे नालों के निर्माण कार्य के कारण स्थिति और बिगड़ गई। हालात से शहरवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

Bhabua News: एकता चौक, पुलिस लाइन पथ और सदर अस्पताल की सड़कें डूबी शहर में सुबह टहलने, व्यायाम करने, दौड़ लगाने निकले लोगों, मरीज, परिजन, डॉक्टर व पुलिसकर्मियों को आने-जाने में हुई परेशानी शहर में चल रहे नाला निर्माण कार्य स्थल के आसपास से गुजरने में हो रही दिक्कत कचहरी पथ, समाहरणालय पथ में जहां-तहां पानी जमा होने से छात्रों को हुई परेशानी भभुआ, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर में सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश के बाद एकता चौक, पुलिस लाइन पथ, और सदर अस्पताल परिसर की सड़कें डूब गईं। इसके अलावा शहीद संजय सिंह महिला कॉलेज, समाहरणालय पथ, वार्ड 18, 19, 11, 7 में भी जगह-जगह पानी जमा हो गया। इससे शहर में सुबह टहलने, व्यायाम करने, दौड़ लगाने निकले लोगों, अस्पताल में मरीज, परिजन, डॉक्टर व जिला पुलिस केंद्र पथ में पुलिसकर्मियों को आने-जाने में परेशानी हुई।

जलनिकासी की समस्या सदर अस्पताल, पुलिस लाइन, एकता चौक इलाके के नाले उंचा होने और नालियां ढाल में रहने से उसका पानी निकलने में दिक्कत होती है। बारिश थमने के 45-60 मिनट में एकता चौक का पानी निकल गया। बारिश की वजह से बच्चों को विद्यालय जाने में परेशानी हुई। कुछ लोगों ने अपने बच्चों को गोद में लेकर स्कूल पहुंचाया तो कुछ लोग बाइक से ले गए। सड़क पर पानी जमा होने से वाहन चालकों को परेशानी हुई। सदर अस्पताल के मुख्य मार्ग पर पानी भरने से मरीजों तथा परिजनों के अलावा स्वास्थ्य कर्मियों व चिकित्सक को दिक्कत हुई। मालूम हो कि शहर में डूडा की ओर से नालों का निर्माण कराया जा रहा है। इससे भी बारिश होने के बाद जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है। नगर परिषद ने दो माह पहले नालों की सफाई कराई थी। इसके बावजूद बारिश होने पर उसका गंदा पानी ओवरफ्लो कर रास्ते में बहने लगा। शहरवासियों राजेंद्र सिंह, अमित कुमार व रामचंद्र पांडेय का कहना है कि जलनिकासी के लिए सीवर का निर्माण कराया जाना जरूरी है। हर मुख्य पथ में नालों का विस्तार करने के बजाय नया निर्माण कराना बेहतर रहेगा।

नागरिकों की शिकायतें जलजमाव को लेकर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी का पक्ष लेने के लिए फोन किया गया तो उन्होंने कहा कि वह हड़ताल पर हैं। नगर प्रबंधक सोनू सिंह को 3:46 बजे कॉल करने पर वह रिसीव नहीं कर सकें। नई बस्ती के लोगों को हो रही परेशानी शहर की नई बस्तियों में निवास करनेवाले लोगों को ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। शहर के वार्ड 19, वार्ड दो, वार्ड छह आदि में कई ऐसी गली हैं, जहां नाली-गली का निर्माण नहीं कराया गया है। हालांकि नगर परिषद ने पिछले दिनों हुई बैठक में नाली-गली की कई योजनाओं की स्वीकृति दी है। निविदा प्रक्रिया पूरी कर इसके निर्माण की दिशा में पहल होगी। लेकिन, फिलहाल बारिश होने पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

कलेक्ट्रेट में जलजमाव कलेक्ट्रेट में भी दिखा जलजमाव का नजारा भभुआ। बारिश के पानी से कलेक्ट्रेट परिसर में भी जगह-जगह जलजमाव की स्थिति देखने को मिली। यह संवाददाता सोमवार की सुबह करीब 11:00 बजे समाचार कवरेज के लिए कलेक्ट्रेट में पहुंचा तो देखा मुख्य गेट के बगल में स्थित वाहन स्टैंड पानी से भरा हुआ था। जिला शिकायत निवारण केन्द्र व जिला खनन कार्यालय के रास्ते में भी बारिश का पानी जमा था। लोग पानी से होकर कार्यालय आते-जाते देखे गए। शहर में बरसात में हो रहा नाले का निर्माण भभुआ। जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा शहर में नाले का निर्माण कराया जा रहा है। शहरवासी सुनील कुमार व अर्जुन प्रसाद ने कहा कि डूडा द्वारा बरसात से पहले नाले का निर्माण करा लेना चाहिए था। इससे निर्माण कार्य भी अवरूद्ध नहीं होता और कुछ हद तक जलजमाव की भी समस्या का समाधान होता। शहर में कचहरी पथ से लेकर कलेक्ट्रेट पथ तक नाले का निर्माण कराया जा रहा है, आधा-अधूरा रहने के कारण मुहल्ल का पानी निकासी बाधित है। नाले का निर्माण कार्य गर्मी के मौसम में कराना चाहिए। कई लोगों ने कहा कि शहर के गली मुहल्ले में बारिश की पानी जमा होने के कारण लोग गिरकर जख्मी भी हो रहे है। पानी जमा होने से सड़क पर उच खाल नहीं नजर आ रहा है। कैप्शन- भभुआ शहर में बारिश होने के बाद सोमवार को एकता चौक के पास जलजमाव के बीच खराब हो जाने के बाद खड़ी स्कूल वैन।