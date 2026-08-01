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Bhabua News: वरिष्ठ नागरिक 16 अगस्त क़ो उसरी में करेंगे आम सभा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: बैठक में वरिष्ठ नागरिकों ने विभिन्न लंबित मांगों और समस्याओं पर चर्चा की। नेशनल सीनियर सिटीजन एसोसियेशन की स्थानीय इकाई ने रेल किराया छूट को बहाल करने, आयुष्मान भारत योजना में बुजुर्गों को शामिल करने जैसे मुद्दों पर विचार किया। 16 अगस्त को एक आमसभा का आयोजन होगा।

Bhabua News: वरिष्ठ नागरिक 16 अगस्त क़ो उसरी में करेंगे आम सभा

Bhabua News: बैठक में वरिष्ठ नागरिकों ने लंबित मांगों और समस्याओं पर चर्चा की राष्ट्रीय महासचिव सहित अन्य वरिष्ठ नेता करेंगे आमसभा को संबोधित (पेज चार) भभुआ, नगर संवाददाता। नेशनल सीनियर सिटीजन एसोसियेशन की जिला इकाई की बैठक शनिवार क़ो भभुआ के एक मंदिर परिसर में हुई। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह एवं संचालन जिला सचिव शिवमूरत सिंह ने किया।

समस्याओं पर चर्चा

बैठक में वरिष्ठ नागरिकों की बंद की गई रेल किराया छूट को फिर से बहाल कराने, 60-70 वर्ष आयु के बुजुर्गों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा थानों में सीनियर सिटीजन सेल का गठन कराकर उसकी नियमित बैठक कराने, पुरानी पेंशन योजना लागू कराने, सीनियर सिटीजन एक्ट का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने सहित अन्य विषयों पर विचार-विमर्श किया।

आमसभा का निर्णय

वरिष्ठ नागरिकों की स्थानीय समस्याओं क़ो ले 16 अगस्त क़ो मोहनियां थाना क्षेत्र के उसरी पंचायत सरकार भवन पर आमसभा करने का निर्णय लिया गया, जिसमे संघ के राष्ट्रीय महासचिव रामायण पांडेय एलौन सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी बुजुर्गो की मांगों पर चर्चा करेंगे। मौके पर जिला कार्यवाहक महासचिव सतेन्द्र नारायण सिंह, शिवमूरत सिंह, सुनील तिवारी, विजयशंकर मिश्रा, ददन द्विवेदी, भैरव सिंह, विष्णु दास, रामाशीष बिन्द, प्रभावती देवी, सुगिया देवी, जयप्रकाश पांडेय, केशरी सिंह, मुन्ना सिंह, मोहन बिन्द, ओवसीयर सिंह, प्यारे सिंह, श्यामबिहारी पाल आदि थे。

सामान्य प्रश्न

बैठक में क्या मुद्दे उठाए गए थे?
बैठक में वरिष्ठ नागरिकों की बंद की गई रेल किराया छूट को बहाल कराने, आयुष्मान भारत योजना में बुजुर्गों को शामिल करने, सीनियर सिटीजन सेल गठन और पुरानी पेंशन योजना लागू कराने के मुद्दे उठाए गए।
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