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Bhabua News: सीड बॉल से पृथ्वी पर लौटेगी हरियाली, छात्राओं ने थामी मुहिम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: नगरपालिका मध्य विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में 20 हजार सीड बॉल बनाने की मुहिम शुरू की गई है। छात्राओं ने विभिन्न प्रजातियों के बीजों से सीड बॉल तैयार किए। पर्यावरण कार्यकर्ता शिवम कुमार ने लोगों से पौधरोपण करने की अपील की और बताया कि इसके माध्यम से जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलेगी।

Bhabua News: सीड बॉल से पृथ्वी पर लौटेगी हरियाली, छात्राओं ने थामी मुहिम

Bhabua News: नगरपालिका मध्य विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण की पहल, 20 हजार सीड बॉल बनाने का लक्ष्य नीम, जामुन, कचनार व शीशम समेत कई प्रजातियों के बीज से तैयार किए गए सीड बॉल (युवा पेज) भभुआ, नगर संवाददाता। मानसून की दस्तक के साथ ही जिले में हरियाली बढ़ाने की मुहिम तेज हो गई है। इसी कड़ी में शहर के नगरपालिका मध्य विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण को लेकर सीड बॉल तैयार करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया।

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छात्राओं की भागीदारी

पर्यावरण प्रेमी शिवम कुमार के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय की छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया और विभिन्न प्रजाति के बीज से बड़ी संख्या में सीड बॉल तैयार किए। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने नीम, जामुन, कचनार, खैरा, कनेर, शीशम सहित फलदार व छायादार पौधों के बीजों से सीड बॉल तैयार करने की विधि सीखी। इस दौरान छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण के साथ प्रकृति को हरा-भरा बनाने के इस अभिनव तरीके की जानकारी दी गई। बच्चों में इसे लेकर खासा उत्साह दिखा।

सीड बॉल का महत्व

पर्यावरण कार्यकर्ता शिवम कुमार ने बताया कि समय-समय पर जागरूकता चौपाल और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मानसून का समय पौधों के लिए बेहद अनुकूल होता है। बारिश का पानी मिलने के बाद सीड बॉल में मौजूद बीज अंकुरित होकर पौधे का रूप लेते हैं। मिट्टी और चिकनी मिट्टी की परत बीजों को तेज हवा और धूप से बचाने का काम करती है। उन्होंने बताया कि सीड बॉल को जिले के नदी तट, जंगल, खाली वन भूमि, पहाड़ी व पथरीले क्षेत्रों, तालाबों तथा रेल पटरी के किनारे डाला जाएगा। ऐसे स्थानों पर पौधरोपण करना कठिन होता है, इसलिए वहां सीड बॉल हरियाली पहुंचाने का बेहतर माध्यम बन सकता है।

अभियान का लक्ष्य

20 हजार सीड बॉल तैयार करने का लक्ष्य अभियान के तहत 20 हजार सीड बॉल तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें शहर व ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं, पहाड़ी क्षेत्रों के युवाओं, कॉलेज विद्यार्थियों, विद्यालय के छात्र-छात्राओं और पर्यावरण प्रेमियों को जोड़ा जा रहा है। अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना और आने वाली पीढ़ी को प्रकृति के प्रति जिम्मेदार बनाना है।

लोगों से अपील

शिवम कुमार ने लोगों से कम से कम एक पौधा रोपने और उसके पेड़ बनने तक उसकी देखभाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पौधरोपण के साथ सीड बॉल का इस्तेमाल भी बढ़ाना होगा। इससे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और धरती को हरा-भरा बनाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक-शिक्षिकाएं और छात्राएं मौजूद रहीं। फोटो- 31 जुलाई भभुआ- 12 कैप्शन- भभुआ शहर के नगरपालिका मध्य विद्यालय में शुक्रवार को पर्यावरण कार्यकर्ता के साथ सीड बॉल तैयार करतीं छात्राएं。

सामान्य प्रश्न

सीड बॉल बनाने के कार्यक्रम का नेतृत्व कौन कर रहा है?
इस कार्यक्रम का नेतृत्व पर्यावरण प्रेमी शिवम कुमार कर रहे हैं।
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