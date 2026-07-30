Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhabua News: आठवें दिन करर विद्यालय में पढ़ने पहुंचे छात्र-छात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
Follow us on Google News
share

Bhabua News: करर गांव के बच्चों ने शिक्षा के प्रति अपनी चिंता को सुलझाया। अभिभावकों ने भूत-प्रेत की आशंकाओं के कारण बच्चों को स्कूल नहीं भेजा था, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों की सलाह के बाद अब बच्चे विद्यालय आ रहे हैं। केवल 35 में से कुछ ही बच्चे पहुंचे, क्योंकि अन्य बीमार हैं या धान की खेती में व्यस्त हैं।

Bhabua News: आठवें दिन करर विद्यालय में पढ़ने पहुंचे छात्र-छात्रा

Bhabua News: दिन में पढ़ाई करने के बाद बच्चों ने दोपहर में मध्याह्न भोजन भी किया भूत-प्रेत की आशंका में पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाते थे करर के बच्चे (पेज तीन) अधौरा, एक संवाददाता। प्रखंड के करर गांव के बच्चे आठवें दिन गुरुवार को उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पढ़ने पहुंचे। वह सुबह की प्रार्थना सभा और चेतना सत्र में भाग लेने के बाद दिन में पढ़ाई किए। दोपहर में मध्याह्न भोजन भी किए। हालांकि विद्यालय में नामांकित 85 बच्चों में से 35 बच्चे ही पहुंचे थे। अभिभावक मदन यादव ने बताया कि तीनों बीमार बच्चियों को अभी पढ़ने के लिए नहीं भेजा जा रहा है। एक-दो दिन उनकी तबीयत देखने के बाद उन्हें भी पढ़ने के लिए स्कूल भेजा जाएगा। धान की खेती का सीजन चल रहा है। इसलिए कुछ बच्चे आज स्कूल नहीं गए है।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: खगड़िया : एमडीएम में पिल्लु मिलने के बाद सरैया मिडिल स्कूल में दूसरे दिन भी हंगामा, जांच के लिए पहुंचे अधिकारी

अभिभावकों की चिंताएँ

दरअसल, शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) शंभू प्रसाद बुधवार को करर गांव में पहुंचे और बच्चों के अभिभावकों से मिलकर बातचीत की। उन्होंने उन्हें समझाया कि कहीं कोई भूत-प्रेत नहीं होता। करर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में भी कोई भूत नहीं है। यह मन का भ्रम है। उसी विद्यालय में आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे रोजाना पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उन्हें क्यों नहीं कुछ हो रहा है? उन्होंने कहा कि पेट में रोग होगा, तो झाड़फूंक कराने से बीमारी नहीं जाएगी, इलाज कराना पड़ेगा।

समर्थन और सलाह

डीपीओ ने अभिभावकों से यह भी कहा कि जब सांप काटता है, तब कुछ लोग झाड़फूंक कराने लगते हैं। हालत बिगड़ती है, तो अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर जांच कर उन्हें मृत घोषित कर देते है। अगर समय रहते इलाज कराते तो व्यक्ति की जान बच सकती थी। आपलोग भी बच्चों को झाड़फूंक कराने में मत फंसिए। इलाज कराइए। पौष्टिक भोजन दीजिए। बच्चियां ठीक हो जाएंगी। उनके समझाने के बाद गुरुवार से वह अपने बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू कर दिए।

विद्यालय में स्थिति

बेहोश होने पर करा रहे थे झाड़फूंक प्रधानाध्यापक अमरनाथ यादव ने बताया कि पढ़ने और खेलने के दौरान तीन बच्चियां बेहोश हो गई थीं। उनके अभिभावक उनका झाड़फूंक करा रहे थे। विद्यालय में भूत होने की आशंका पर वह बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेज रहे थे। लगातार सात दिनों तक बच्चे स्कूल नहीं आए। शिक्षक, प्रधानाध्यापक, बीईओ, डीपीओ सभी ने समझाया, पर वह मानने को तैयार नहीं थे। डीपीओ के समझाने पर वह उनकी बात मान बच्चों को आज से स्कूल भेजना शुरू किए हैं। फोटो- 30 जुलाई भभुआ- 11 कैप्शन- अधौरा प्रखंड के लोहदी करर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में आठवें दिन गुरुवार को पढ़ाई करने के बाद मध्याह्न भोजन करते बच्चे।

सामान्य प्रश्न

करर गांव में कितने बच्चे स्कूल गए थे?
विद्यालय में नामांकित 85 बच्चों में से 35 बच्चे ही पहुंचे थे।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
School

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।