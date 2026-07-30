Bhabua News: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गुरु दक्षिणा पखवाड़ा शुरू

Bhabua News: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गुरु दक्षिणा पखवाड़ा शुरू
Bhabua News: भगवानपुर में संघ के स्वयंसेवक गुरु पूर्णिमा से गुरु दक्षिणा पखवाड़ा की शुरुआत कर रहे हैं। यह कार्यक्रम 15 अगस्त तक विभिन्न गांवों में आयोजित होगा, जिसमें ध्वज पूजन और गुरु दक्षिणा दी जाएगी। कार्यक्रम में संघ के उद्देश्य और इतिहास पर चर्चा की जाएगी, जो समापन भगवानपुर में होगा।
Bhabua News: संघ के स्वयंसेवक ध्वज पूजन कर गुप्त गुरु दक्षिणा कर रहे दान भगवानपुर के विभिन्न गांवों में मनाया जाएगा गुरु दक्षिणा पखवाड़ा (पेज चार) भगवानपुर, एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय स्थित चतुर्भुजी नाथ मंदिर परिसर में गुरु पूर्णिमा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गुरु दक्षिणा पखवारा शुरू किया। इस संबंध में संघ के अरुण कुमार अग्रवाल और क्षितिज अग्रवाल ने बताया कि गुरु दक्षिणा पखवाड़ा प्रखंड के विभिन्न गांव में 15 अगस्त तक चलेगा। इसके तहत टोड़ी, कसेर, ददरा, उमापुर सरैयां, नौगढ़, मोकरम, जैतपुर कला, भैरोपुर गांव में गुरु दक्षिणा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में संघ के स्वयंसेवक ध्वज पूजन कर गुप्त गुरु दक्षिणा देंगे।
बौद्धिक कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उद्देश्य और इतिहास पर प्रकाश डाला जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि सभी गांव में गुरु दक्षिणा कार्यक्रम करने के बाद इसका समापन पुन: भगवानपुर में स्वयंसेवकों की बैठक और बौद्धिक कार्यक्रम के साथ किया जाएगा। गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम 15 दिनों तक चलेगा। मौके पर रामेश्वर तिवारी, शिव शंकर गुप्ता, दीपक चौरसिया, गोलू सिंह, अमित सेठ सहित कई स्वयंसेवक मौजूद थे।
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