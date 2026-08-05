Bhabua News: तुतुआइन डैम के रास्ते की पक्कीकरण नहीं होने से परेशानी

Bhabua News: पेज चार की एक नजर खबर पेज चार की एक नजर खबर तुतुआइन डैम के रास्ते की पक्कीकरण नहीं होने से परेशानी भगवानपुर,एक संवाददाता।

Bhabua News: पेज चार की एक नजर खबर तुतुआइन डैम के रास्ते की पक्कीकरण नहीं होने से परेशानी भगवानपुर,एक संवाददाता। प्रखंड के टोड़ी पंचायत के नदुला रेहिया तुतुआइन डैम तक जाने वाली कच्ची सड़क का अब तक पक्कीकरण नहीं हो पाया है। जिससे इस बरसात के मौसम में सड़क पर जलभराव और कीचड़ होने से तुतुआइन डैम पर घुमने के लिए आने जाने वाले पर्यटकों को परेशानी हो रही है। पर्यटक रमेश कुमार और सरोज शाह ने बताया कि अभी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश नहीं हुई है। जिससे इस कच्ची सड़क पर अभी कीचड़ और जलजमाव नहीं हुआ है। लेकिन भारी बारिश होने के बाद सड़क पर जलभराव और कीचड़ से आवागमन करने में दिक्कत होती है।

गंदगी बढ़ने से मच्छरों का बढ़ा प्रकोप भगवानपुर। प्रखंड में जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने और नियमित कूड़ा उठाव नहीं होने से गांव में गंदगी बढ़ गई है। जिससे मच्छरों का प्रकोप काफी बढ़ गया है। ग्रामीण विकास कुमार और राहुल कुमार ने बताया कि बिजली नहीं रहने पर मच्छरों के काटने से रात का नींद हराम हो रहा है। मच्छरों के प्रकोप से मलेरिया, फाइलेरिया और डेंगू बिमारी भी फैलने की आशंका जताई जा रही है।

प्रति सप्ताह हेली टूरिज्म सेवा ए.स. प्रत्येक सप्ताह के शनिवार और रविवार को हेली टूरिज्म सेवा भगवानपुर। प्रखंड के मां मुंडेश्वरी धाम में दर्शन पूजन करने के लिए हवाई मार्ग से पहूंचने के लिए प्रत्येक सप्ताह के शनिवार और रविवार को पटना से पर्यटकों को हेली टूरिज्म सेवा मिलेगा। बीडीओ अंकिता शेखर ने बताया कि 6000 रुपए में एक व्यक्ति को इस सेवा के लाभ के लिए बुकिंग कराना पड़ता है।

ग्लास्को कॉमनवेल्थ गेम में भारत के अच्छा प्रदर्शन पर खुशी भगवानपुर। प्रखंड के खेल प्रेमी ग्लास्को कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय खिलाडियों के अच्छा प्रदर्शन पर खुशी जताया है। खेल प्रेमी राजमणि सिंह और चट्टान सिंह ने बताया कि राष्ट्रमंडल के इस खेल में भारतीय खिलाड़ियों का दल छोटा होने के बावजूद 39 पदक जितने में सफल रहा। इसके साथ ही इस प्रतियोगिता में भारत में अपना पूर्व के चौथा स्थान बरकरार रखने में सफल रहा।

गली में सीढ़ी और चबूतरा बनाने से आवागमन प्रभावित भगवानपुर। प्रखंड मुख्यालय स्थित भगवानपुर गांव के विभिन्न गलियों में अपने अपने घरों के सामने सीढ़ी और चबूतरा बनाने से अतिक्रमण की समस्या बढ़ गई है। जिससे वाहनों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। लोगों का कहना है कि गली में लोग मनमाने ढंग से सीढ़ी पर चबूतरा बना कर अतिक्रमण कर रहे हैं। जिसपर प्रशासन का कोई रोक टोक नहीं है।

सड़क पर बकरियों को छोड़ने से परेशानी भगवानपुर। प्रखंड मुख्यालय में सड़क पर बकरियों को छोड़ने से लोगों को परेशानी हो रही है। वाहन चालक महेंद्र सिंह और दुकानदार ललन कुमार ने बताया कि बकरियों को सड़क पर आने से जहां यातायात प्रभावित हो रहा है। वहीं दुकान के सामान में मुंह लगाने से नुकसान भी हो रहा है। ए.स.