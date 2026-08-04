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Bhabua News: वार्ड में गंदगी से बीमारी फैलने की आशंका बढ़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: भगवानपुर। प्रखंड मुख्यालय और पंचायतों में बरसात के मौसम में सफाई नियमित नहीं हो रही है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। बेलांव-भभुआ सड़क पर बाइक की तेज गति से राहगीर डर में हैं और अधौरा में गली-नाली टूटने से जलजमाव से परेशानी बढ़ रही है।

Bhabua News: वार्ड में गंदगी से बीमारी फैलने की आशंका बढ़ी

Bhabua News: भगवानपुर। प्रखंड मुख्यालय सहित विभिन्न पंचायतों के वार्डों में बरसात में फैली गंदगी की नियमित सफाई नहीं हो रही है, जिससे गंदगी के साथ बीमारी फैलने की आशंका बढ़ गई है। समाजसेवी गोलू सिंह और पिंटू सिंह ने बताया कि पंचायतों में स्वच्छता अभियान के तहत नियमित सफाई की व्यवस्था करने की बात कही जा रही है। लेकिन, अब तक धरातल पर सफाई व्यवस्था नहीं देखी जा रही है।

बरसात में सफाई का मुद्दा

लहरिया कट बाइक चलाने से राहगीर सहमे रामपुर। प्रखंड मुख्यालय स्थित बेलांव-भभुआ सड़क के आबादी क्षेत्र में तेज गति व लहरियाकट बाइक चलाने से राहगीर सहमे हुए हैं। राहगीर मंजय कुमार और संदीप बिंद ने बताया कि इसपर स्थानीय प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। कम उम्र के बच्चे तेज गति में भीड़ वाले इलाकों में बाइक चला रहे हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। परिजनों को भी चाहिए कि वह बच्चों को बाइक चलाने से रोकें।

जलजमाव की समस्या

गली-नाली टूटने से जलजमाव की समस्या अधौरा। प्रखंड मुख्यालय अधौरा में निर्मित कई जगहों की गली व नाली टूट चुकी है, जिससे जलनिकासी नहीं हो पाती और गंदा पानी रास्ते में जमा रह रहा है। इससे राहगीरों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। बरसात के इस मौसम में जब भी बारिश हो रही है बस स्टैंड, थाना के सामने, बाजार की सड़कों पर पानी जमा हो जा रहा है। ऐसे में बाजार करने आए लोग गिरकर चोटिल हो जाते हैं।

FAQs

भगवानपुर में सफाई की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है?
भगवानपुर में सफाई की व्यवस्था धरातल पर नहीं देखी जा रही है।
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