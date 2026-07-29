Bhabua News: खेतीबारी के लिए नहरों में पानी उपलब्ध कराए प्रशासन

Bhabua News: राजद के प्रतिनिधि मंडल ने डीएम को ज्ञापन देकर धान की खेती के लिए नहरों में पानी छोड़वाने की मांग की। उन्होंने लतीफ शाह बराज से पानी को बिहार के हिस्से में पहुंचाने और नहरों के पानी को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों से वार्ता करने का सुझाव दिया।

Bhabua News: राजद के प्रतिनिधि मंडल ने जिला पदाधिकारी को ज्ञापन देकर की मांग लतीफशाह बराज से पानी छोड़ने के लिए वार्ता करने की कही बात (पेज चार) भभुआ, हिन्दुस्तान संवाददाता। राजद का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को डीएम से मिलकर ihnen ज्ञापन दिया और धान की खेती के लिए नहरों में पानी छोड़वाने की मांग की।

पानी की आपूर्ति की आवश्यकता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि समय पर पानी नहीं मिलने से उपज प्रभावित होगी। यूपी के मूसाखांड़ बांध के पानी को लतीफ शाह बराज की दायीं नहर से कर्मनाशा नहर में बिहार के हिस्से का पानी देने के लिए डीएम से चंदौली के जिलाधिकारी से और सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता या कार्यपालक अभियंता को भेजकर चंदौली के समकक्ष पदाधिकारी से वार्ता करने का सुझाव दिया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि चांद के पतेरी स्थित बेन हेड के पास बिहार के हिस्से का 300 क्यूसेक पानी दिलवाना सुनिश्चित किया जाए।

नहरों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना इंद्रपुरी बराज के पानी को कुदरा नदी, दुर्गावती नदी, कोहिला नदी तथा राजपुर बराज से लिंक रखकर पानी की आपूर्ति जारी रखी जाए। इंद्रपुरी से 1700 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद भी अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच रहा है। प्रतिनिधि मंडल ने नहरों का पानी अंतिम छोर के खेतों तक पहुंचाने के लिए पूर्व की तरह दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त करने तथा बीडीओ, सीओ व पुलिस बल को सिंचाई विभाग से समन्वय बनाकर पानी अवरोध को रोकने की मांग की। कृषि विभाग की बैठक कर धान की रोपनी की अद्यतन रिपोर्ट मांगने की बात कही गई। फोटो- 29 जुलाई भभुआ- 10 कैप्शन- कैमूर की नहरों में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने और अंतिम छोर तक पहुंचाने की मांग को लेकर बुधवार को डीएम को ज्ञापन देता राजद का प्रतिनिधिमंडल।