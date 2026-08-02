Bhabua News: झुम के बरसा सावन तो असिंचित क्षेत्रों में रफ्तार पकड़ी धान की रोपनी

Bhabua News: पेज चार की लीड खबरपेज चार की लीड खबर झुम के बरसा सावन तो असिंचित क्षेत्रों में रफ्तार पकड़ी धान की रोपनी बारिश नहीं होने से पानी

Bhabua News: पेज चार की लीड खबर झुम के बरसा सावन तो असिंचित क्षेत्रों में रफ्तार पकड़ी धान की रोपनी बारिश नहीं होने से पानी के अभाव में हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए थे किसान शनिवार की रात झमाझम बारिश होने के बाद किसानों के चेहरे पर दिखी खुशी की झलक ग्राफिक्स 1.41 लाख हेक्टेयर भूमि में हैं धान की रोपनी का लक्ष्य 70 प्रतिशत भूमि में अब तक हो सकी हैं धान की रोपाई भभुआ, हिन्दुस्तान संवाददाता। कैमूर जिले में शनिवार की रात सावन झुम के बरसा।

बारिश का प्रभाव झमाझम बारिश ने एक तरफ जहां किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है। वही दुसरी ओर बारिश होने से जिले के असिंचित क्षेत्र में धान की रोपनी रफ्तार पकड लिया है। बारिश नहीं होने के कारण पानी के अभाव में जिले के असिंचित क्षेत्र में धान की रोपनी ठप थी और किसान हाथ पर हाथ धर कर बैठे हुए थे तथा इन्द्रदेव की आराधना कर रहे थे। इतना ही नहीं जो किसान अपने निजी संसाधनों से धान की रोपनी कर लिए थे, उनकी फसल आसमान में निकल रहे तिखी धूप के कारण मुरझा रही थी। इधर एक सप्ताह से हर दिन आसमान में बादल तो उमड़-घुमड ़ रहे थे, पर तेज बूंदा बादी के साथ बारिश को उड़ा ले रही थी। जिले के असिंचित व पहाड़ी क्षेत्रों के अधिकांश हिस्सों में केवल बारिश की पानी के सहारे ही वहां के किसान खरीफ फसल की खेती करते है। लेकिन बारिश होने से सिवानों में चहल पहल बढ़ गयी है। अब किसान फाबड़ा के साथ खेतों में उतरकर धान की रोपाई कराने में युद्ध स्तर पर जुट गए है।

किसानों की मजबूरी रामपुर प्रखंड स्थित नौहटा गांव के किसान धर्मपाल सिंह व ललू राम, पानापुर के किसान विजय चौबे तथा किसान करूणापति तिवारी ने बताया कि बारिश नहीं होने के कारण धान की रोपनी पूरी तरह से प्रभावित हो गई थी। इन किसानों ने यह भी बताया कि कुछ किसान डीजल पंप, मोटर व समरसेबल चलाकर धान की रोपनी कर रहे हैं, जबकि कुछ किसान सूखे खेत की जोताई कर रहे थे। किसानों ने बताया कि बारिश नहीं होने के कारण हम किसानों की चिंता दिनों दिन बढती ही जा रही थी। क्योकि हम किसानों के जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन खेती ही है। खेती की बदौलत ही साल भर का भोजन, बच्चों की पढ़ाई, बेटा बेटी की शादी व घर के अन्य कार्यों की निष्पादन करते है। बारिश के अभाव में अगर फसल मार खा गई तो घर के साल भर का बजट पूरी से बिगड़ जाएगा। किसानों ने कहा कि देर ही सही बारिश होने से धान की रोपाई का कार्य अब संपन्न हो जाएगी और पैदावार भी बंपर होगा। यह बारिश जो किसान पहले रोपनी कर लिए है उसके के लिए संजीवनी का काम कर रही है। इधर बारिश के कारण एक तरफ जहां मौसम सुहाना होने से लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है, वहीं कुछ दिन पहले घरों में एसी चलाकर सोने वाले लोग अब पंखा से ही काम चला रहे हैं।

जलजमाव की समस्या बारिश होने से शहर में हुआ जलजमाव भभुआ। शनिवार की रात जिले में हुई झमाझम बारिश के कारण शहर के कई मुहल्लों में व सड़कों पर जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई। जलजमाव के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है। शहर के एकता चौक, सदर अस्पताल, वार्ड 7, 11, 18, 19 के आसपास पानी जमा हो गया, जिससे लोगों को आने-जाने में परेशानी हुई। शहर के सदर अस्पताल परिसर में पानी जमा होने से मरीजों व उनके परिजनों को आवागमन में काफी असुविधा हुई। कुछ मरीजों व उनके परिजनों ने बताया कि जब भी बारिश होती है अस्पताल परिसर में जगह-जगह जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस कारण शहर में होता है जलजमाव भभुआ। नाले की सफाई को लेकर शहरवासी उमेश सिंह, अनिल केशरी व संतोष कुमार ने बताया कि बरसात के पूर्व हर साल नाले की सफाई की जाती है, लेकिन बारिश तेज होने पर जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने बताया कि मुख्य नाले का निर्माण लगभग 20 वर्ष पूर्व हुआ था। उस समय शहर की आबादी करीब 40 हजार थी। अब 65 हजार के आसपास पहुंच गई है। मोहल्लों से निकलने वाला पानी मुख्य नाले से होकर नदी या नहर में जाता है। पानी अधिक होने और नाले का आकार छोटा होने से ओवरफ्लो करने लगता है, जिससे जलजमाव की समस्या होती है। फोटो-02 अगस्त भभुआ-04 कैप्शन-शहर के पूरब बाइपास रोड में धान की रोपनी करने के लिए ठेला पर ले जाते बीज