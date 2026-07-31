Bhabua News: नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करने का निर्देश

Bhabua News: नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करने का निर्देश
Bhabua News: रामपुर प्रखंड में प्रभारी सीडीपीओ ऋतु रंजन कुमार ने सेविकाओं के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पोषाहार उपलब्ध कराया जाए। लापरवाही की स्थिति में संबंधित सेविकाओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। सभी अभिलेखों को अद्यतन रखने का भी आदेश दिया गया।
Bhabua News: प्रभारी सीडीपीओ ने रामपुर प्रखंड की सेविकाओं के साथ की समीक्षा बैठक कहा, मेन्यू के अनुसार गुणवत्तापूर्ण पोषाहार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें (पेज चार) रामपुर, एक संवाददाता। बीडीओ सह प्रभारी सीडीपीओ ऋतु रंजन कुमार ने शुक्रवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार भवन में बेलांव पंचायत क्षेत्र की आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने सेविकाओं को विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप नियमित रूप से केंद्र संचालित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी केंद्रों पर बच्चों को निर्धारित मेन्यू के अनुसार गुणवत्तापूर्ण पोषाहार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि बच्चों को सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने सेविकाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने पर संबंधित सेविका के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
सभी अभिलेखों को अद्यतन रखने एवं समय-समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन करने का निर्देश दिया। साथ ही सेविका, सहायिका अपने ड्रेस कोड में ही केंद्र संचालित करें। बच्चों से कहें कि वह ड्रेस में ही केंद्र पर आयें।
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