Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhabua News: नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करने का निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
Follow us on Google News
share

Bhabua News: रामपुर प्रखंड में प्रभारी सीडीपीओ ऋतु रंजन कुमार ने सेविकाओं के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पोषाहार उपलब्ध कराया जाए। लापरवाही की स्थिति में संबंधित सेविकाओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। सभी अभिलेखों को अद्यतन रखने का भी आदेश दिया गया।

Bhabua News: नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करने का निर्देश

Bhabua News: प्रभारी सीडीपीओ ने रामपुर प्रखंड की सेविकाओं के साथ की समीक्षा बैठक कहा, मेन्यू के अनुसार गुणवत्तापूर्ण पोषाहार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें (पेज चार) रामपुर, एक संवाददाता। बीडीओ सह प्रभारी सीडीपीओ ऋतु रंजन कुमार ने शुक्रवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार भवन में बेलांव पंचायत क्षेत्र की आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने सेविकाओं को विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप नियमित रूप से केंद्र संचालित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी केंद्रों पर बच्चों को निर्धारित मेन्यू के अनुसार गुणवत्तापूर्ण पोषाहार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि बच्चों को सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने सेविकाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने पर संबंधित सेविका के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

सभी अभिलेखों को अद्यतन रखने एवं समय-समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन करने का निर्देश दिया। साथ ही सेविका, सहायिका अपने ड्रेस कोड में ही केंद्र संचालित करें। बच्चों से कहें कि वह ड्रेस में ही केंद्र पर आयें।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Anganwadi CDPO

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।