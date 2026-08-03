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Bhabua News: चेहल्लुम पर कड़ी सुरक्षा, संवेदनशील स्थानों पर विशेष नजर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: रामपुर में चेहल्लुम पर शांति बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। नगर प्रशासन ने अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग हजरत इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों की याद में विशेष कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

Bhabua News: चेहल्लुम पर कड़ी सुरक्षा, संवेदनशील स्थानों पर विशेष नजर

Bhabua News: अफवाह फैलाने और शांति में खलल डालनेवालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

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शहीदों की याद में मुहर्रम का मनेगा चालीसवा

फातेहा और कुरानखानी होगी (पेज तीन) रामपुर, एक संवाददाता। पुलिस प्रशासन ने चेहल्लुम पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया है। जनप्रतिनिधियों और शांति समिति के सदस्यों को शांतिपूर्ण माहौल में चेहल्लुम मनाने में मदद की अपील की गई है। इसको लेकर बेलांव और करमचट थाने की पुलिस ने सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया है। रामपुर में चार अगस्त को चेहल्लुम मनाया जाएगा। जिला प्रशासन ने दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी के साथ महिला-पुरुष पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई है। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। अफसरों से कहा गया है कि असामाजिक तत्वों, अफवाह फैलाने, सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करने वालों को चिन्हित कर सूचना देते हुए कार्रवाई करें, चेहल्लु के दौरान कानून-व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बनी रहे। प्रखंड क्षेत्र में मुस्लिम धर्मावलंबी द्वारा मंगलवार हो चेहल्लुम मनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। अकीदतमंद विशेष मजलिस का आयोजन करेंगे। इस दौरान वह हजरत इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों की कुर्बानियों को याद करेंगे। फातेहा और कुरानखानी का आयोजन चेहल्लुम के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोग फातेहा, कुरानखानी और दुआ करेंगे। कई स्थानों पर ताजिया और अलम की जियारत भी की जाएगी। समुदाय के लोगों ने बताया कि यह दिन कर्बला के शहीदों को याद कर उनके बताए सत्य, न्याय और इंसानियत के संदेश को अपनाने का संकल्प लिया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

रामपुर में चेहल्लुम कब मनाया जाएगा?
रामपुर में चेहल्लुम चार अगस्त को मनाया जाएगा।
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