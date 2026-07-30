Bhabua News: माले ने संकल्प दिवस पर जुलूस निकाला
Bhabua News: भभुआ में भाकपा माले, स्टूडेंटस एसोसिएशन और नौजवान सभा ने चारू मजूमदार के शहादत दिवस को 'संकल्प दिवस' मनाया। इस अवसर पर विरोध मार्च किया गया और यूनिटी चौक पर सभा का आयोजन किया गया। घटना का नेतृत्व विजय सिंह यादव ने किया, जिन्होंने छात्र आंदोलन के गिरफ्तार सदस्यों की रिहाई और शिक्षा के निजीकरण को रोकने की मांग की।
Bhabua News: भभुआ। भाकपा माले, स्टूडेंटस एसोसिएशन और नौजवान सभा ने चारू मजूमदार के शहादत दिवस को गुरुवार को 'संकल्प दिवस' मनाया। इस दौरान शहर में विरोध मार्च किया गया। एकता चौक पर नुक्कड़ सभा की। यह प्रदर्शन पुराना प्रखंड कार्यालय से शुरू होकर स्टेडियम गेट होते हुए एकता चौक पर समाप्त हुआ। इसका नेतृत्व भाकपा माले के जिला सचिव विजय सिंह यादव ने किया। वह दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार युवाओं और छात्रों को तुरंत छोड़ने, पेपर लीक और शिक्षा के निजीकरण पर तुरंत रोक लगाने की मांग कर रहे थे।
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