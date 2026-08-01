Bhabua News: मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देने को ले की समीक्षा बैठक

Bhabua News: डीएम ने बैठक के दौरान अफसरों को योजना को गति देने को दिया निर्देश कहा, पीएम सूर्य घर योजना का लाभ बता उपभोक्ताओं को प्रेरित करें

Bhabua News: डीएम ने बैठक के दौरान अफसरों को योजना को गति देने को दिया निर्देश कहा, पीएम सूर्य घर योजना का लाभ बता उपभोक्ताओं को प्रेरित करें (पेज चार) भभुआ, हिन्दुस्तान संवाददाता। प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना एवं यूएलए (यूटिलिटी-नेतृत्वित समेकन) योजना की प्रगति की समीक्षा को लेकर शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम नितिन कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई।

बैठक का उद्देश्य बैठक में छतों पर सोलर संयंत्रों की स्थापना, नेट मीटरिंग, बैंक ऋण, सब्सिडी भुगतान तथा लंबित आवेदनों की विस्तृत समीक्षा हुई। डीएम ने अधिकाधिक पात्र उपभोक्ताओं योजना का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने तथा लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अधिक बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं को विशेष रूप से रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत 1 किलोवाट क्षमता पर 30000 व 2 किलोवाट पर 60000 तथा 3 किलोवाट अथवा उससे अधिक क्षमता के संयंत्र पर 78000 तक की सरकारी सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

सौर संयंत्र की क्षमता बैठक में विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता शशिकांत कुमार ने बताया कि 1 किलोवाट क्षमता का सोलर संयंत्र प्रतिमाह लगभग 120 यूनिट, 2 किलोवाट क्षमता का 240 यूनिट तथा 3 किलोवाट क्षमता का संयंत्र लगभग 360 यूनिट बिजली का उत्पादन कर सकता है। उन्होंने बताया कि सोलर संयंत्र की स्थापना के लिए उपभोक्ताओं को बैंकों के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि कैमूर जिले में अब तक 190 उपभोक्ताओं के घरों की छत पर सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

कुटीर ज्योति योजना की समीक्षा कुटीर ज्योति योजना की भी हुई समीक्षा बैठक में कुटीर ज्योति (यूएलए) नि:शुल्क रूफटॉप सोलर योजना की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि प्रथम चरण में लगभग 4943 बीपीएल उपभोक्ताओं को नवंबर 2026 तक नि:शुल्क 1.1 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर संयंत्र उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डीएम ने जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड को कार्य में तेजी लाने, पर्याप्त मैनपावर की उपलब्धता सुनिश्चित करने, आवश्यक सामग्री का पर्याप्त भंडारण करने तथा सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित लक्ष्य समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में विद्युत कार्यपालक अभियंता, बैंकर्स, जिले के सभी सहायक एवं कनीय विद्युत अभियंता तथा जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड के प्रतिनिधि सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे。