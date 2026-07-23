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Bhabua News: नालियों की नहीं की जा रही है सफाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: (पेज चार सिंगल) भूमापी कराने के आदेश से किसान चिंतितभूमापी कराने के आदेश से किसान चिंतितभूमापी कराने के आदेश से किसान चिंतित

Bhabua News: नालियों की नहीं की जा रही है सफाई

Bhabua News: (पेज चार सिंगल) अधौरा। प्रखंड मुख्यालय अधौरा के बाजार व गांव की नालियामें की सफाई नहीं कराई जा रही है, जिससे नालियां जाम हो गई हैं। बारिश होने पर उसका गंदा पानी ओवरफ्लो कर रास्ते में बह रहा है, जिससे लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। पंचायत के जनप्रतिनिधि भी इसमें रूचि नहीं ले रहे हैं।

नाली जाम होने की समस्या

बाला कुमार व चंदा कुमारी ने बताया कि नालियों के जाम होने से बारिश होने पर उसका गंदा पानी रास्ते में फैल जाता है, जिससे राहगीरों को आने-जाने में परेशानी होती है। इस समस्या से अधौरा गांव के भी ग्रामीण जूझ रहे हैं। अधौरा तो प्रखंड मुख्यालय है, फिर भी स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि पहले पंचायत स्तर पर एक समिति होती थी, जिसमें जनप्रतिनिधि, ग्रामीण व नर्स होती थीं, जिसके माध्यम से सफाई कराई जाती थी।

भूमापी कराने के आदेश से किसान चिंतित

भगवानपुर। प्रखंड मुख्यालय स्थित अंचल कार्यालय द्वारा परिमार्जन कराने वाले रैयतों को भू-मापी का आदेश जारी किया गया है। अंचलाधिकारी द्वारा जारी इस आदेश से किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। किसान भागवत सिंह ने बताया कि परिमार्जन के मामले में भू-मापी कराने का कोई औचित्य नहीं समझ में आ रहा है। इससे जहां सरकारी अमीन से भू-मापी कराने में किसानों को पैसा खर्च करना पड़ेगा, वहीं दूसरी ओर बरसात के मौसम में खेतों में पानी भरे होने से मापी करने में दिक्कत होगी। इन दिनों किसान धान की रोपनी करने में व्यस्त हैं। अंचल के एक अमीन से भूमि की मापी कराने के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ेगा।

FAQs

अधौरा में नालियों की सफाई क्यों नहीं हो रही है?
अधौरा के बाजार व गांव की नालियामें की सफाई नहीं कराई जा रही है, जिससे नालियां जाम हो गई हैं।
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