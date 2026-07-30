Bhabua News: खराब सड़क से कांवरियों को मुंडेश्वरी आने में दिक्कत

गुप्ताधाम से मुंडेश्वरी धाम को जोड़नेवाली भगवानपुर-जैतपुर, भगवानपुर-रामपुर, जैतपुर-रामपुर सड़क खराब हो गई है, जिससे कांवरियों को मुंडेश्वरी के श्रावणी मेला में आने में दिक्कत होगी। सावन की पहली सोमवारी हजारों कांवरिये गुप्ताधाम के बाद मुंडेश्वरी में चतुर्मुखी महामंडलेश्वर धाम में जलाभिषेक करने आते हैं।

ग्रामीणों की प्रशासन से अपील

ग्रामीणों ने बताया कि एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए इन्हीं पथों से डंपर से मिट्टी की ढुलाई करने से सड़क में जगह-जगह गड्ढे उभर आए हैं। गुप्ता धाम से जलाभिषेक करने मुंडेश्वरी धाम पहुंचे आरा के कांवरियों गुलाब प्रजापति, रोहन जायसवाल और आमोद गुप्ता ने भगवानपुर चौक पर अपनी परेशानी साझा की। उन्होंने बताया कि भारी वाहनों के कारण सड़कें पूरी तरह खराब हो चुकी हैं, जिससे अन्य वाहनों के परिचालन और पैदल यात्रा करने में परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि यदि तेज बारिश हुई तो स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। प्रशासन से हस्तक्षेप करने की अपील कांवरियों ने प्रशासन से श्रावणी मेले को देखते हुए क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत कराने की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते सड़कें दुरुस्त नहीं कराई गईं तो गुप्ता धाम से मुंडेश्वरी धाम पहुंचने वाले हजारों श्रद्धालुओं को परेशानी उठानी पड़ेगी।