Bhabua News: खराब सड़क से कांवरियों को मुंडेश्वरी आने में दिक्कत

Bhabua News: खराब सड़क से कांवरियों को मुंडेश्वरी आने में दिक्कत
Bhabua News: भगवानपुर-जयितपुर, भगवानपुर-रामपुर मार्ग खराब हो गया है, जिससे कांवरियों को मुंडेश्वरी धाम आने में कठिनाई हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़कों की शीघ्र मरम्मत की मांग की है। तेज बारिश होने पर स्थिति और बिगड़ सकती है। कांवरियों ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हस्तक्षेप की अपील की है।
Bhabua News: भगवानपुर-जैतपुर, भगवानपुर-रामपुर मार्ग है खराब डंपर से मिट्टी की ढुलाई करने से सड़क में जगह-जगह उभरे हैं गड्ढे (पेज चार) भगवानपुर, एक संवाददाता।
खराब सड़कें कांवरियों के लिए समस्या
गुप्ताधाम से मुंडेश्वरी धाम को जोड़नेवाली भगवानपुर-जैतपुर, भगवानपुर-रामपुर, जैतपुर-रामपुर सड़क खराब हो गई है, जिससे कांवरियों को मुंडेश्वरी के श्रावणी मेला में आने में दिक्कत होगी। सावन की पहली सोमवारी हजारों कांवरिये गुप्ताधाम के बाद मुंडेश्वरी में चतुर्मुखी महामंडलेश्वर धाम में जलाभिषेक करने आते हैं।
ग्रामीणों की प्रशासन से अपील
ग्रामीणों ने बताया कि एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए इन्हीं पथों से डंपर से मिट्टी की ढुलाई करने से सड़क में जगह-जगह गड्ढे उभर आए हैं। गुप्ता धाम से जलाभिषेक करने मुंडेश्वरी धाम पहुंचे आरा के कांवरियों गुलाब प्रजापति, रोहन जायसवाल और आमोद गुप्ता ने भगवानपुर चौक पर अपनी परेशानी साझा की। उन्होंने बताया कि भारी वाहनों के कारण सड़कें पूरी तरह खराब हो चुकी हैं, जिससे अन्य वाहनों के परिचालन और पैदल यात्रा करने में परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि यदि तेज बारिश हुई तो स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। प्रशासन से हस्तक्षेप करने की अपील कांवरियों ने प्रशासन से श्रावणी मेले को देखते हुए क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत कराने की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते सड़कें दुरुस्त नहीं कराई गईं तो गुप्ता धाम से मुंडेश्वरी धाम पहुंचने वाले हजारों श्रद्धालुओं को परेशानी उठानी पड़ेगी।
स्थानीय लोगों की चिंताएँ
स्थानीय विजय शंकर पाण्डेय, विजय लाल, गुड्डू चौरसिया, सुनील अग्रवाल ने भी प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने की अपील की है। इनका कहना है कि भभुआ-अधौरा मुख्य सड़क भी मुख्यालय में क्षतिग्रस्त हो गयी है, जिससे जलजमाव के कारण समस्या बढ़ गई है।
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