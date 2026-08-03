Bhabua News: एसपी ने चांद थानाध्यक्ष को किया निलंबित
Bhabua News: पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने चांद थानाध्यक्ष भागीरथ कुमार को निलंबित कर दिया है। चौरी गांव में एक 20 वर्षीय युवती की आत्महत्या के मामले में थानाध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध पाई गई। रामपुर में किसानों की धानरोपनी 83% तक पूरी हो गई है।
Bhabua News: चांद। पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने चांद थानाध्यक्ष भागीरथ कुमार को तत्काल प्रभाव से सोमवार को निलंबित कर दिया। एसपी ने बताया कि चांद थाना क्षेत्र के चौरी गांव की 20 वर्षीया युवती की आत्महत्या का मामला सामने आया था। इस मामले में केस को मैनेज करने के लिए चांद थाना के नाम पर बाजार का एक दुकानदार पीड़ित पक्ष से पैसे की मांग कर रहा था। इस मामले में चांद में एफआईआर दर्ज कर आरोपित धनंजय सिंह को उर्फ भंटू को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस प्रकरण में चांद के थानाध्यक्ष की भूमिका की जांच एसडीपीओ ओम प्रकाश से कराई गई। जांच में थानाध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध पायी गयी। एसपी ने कहा कि यह उनके कर्तव्य के प्रति लापरवाही, मनमानेपन और संदिग्ध आचरण का परिचायक है। इसी मामले में उन्हें निलंबित किया गया है。
धानरोपनी की स्थिति
रामपुर में अबतक 83 फीसदी हुई धनरोपनी रामपुर। प्रखंड क्षेत्र में धनरोपनी का काम अंतिम दौर में चल रहा है। किसानों को उम्मीद है कि क्षेत्र में 10 दिन के अंदर पूर्ण धान की रोपनी हो जाएगी। इस संबंध में प्रखंड कृषि पदाधिकारी अनिल कुमार मौर्य ने बताया कि क्षेत्र में 83 फीसदी धान की रोपनी हो गई है। कुछ हिस्सा भितरीबांध क्षेत्र में पानी बिन रोपनी प्रभावित हुई थी। अब पानी हो गया है। अब इधर भी जल्द ही धान रोपनी का काम पूरा हो जाएगा।
सबसे सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।