Bhabua News: मोहनियां में पुलिस ने 30 लाख रुपए की हेरोइन के साथ एक नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसकी बाइक और मोबाइल जब्त कर लिये हैं। गिरफ्तार तस्कर वीरेंद्र सिंह उर्फ वीरू ने कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया है, लेकिन उसकी जांच की जा रही है।

पुलिस ने 30 लाख की हेरोइन जब्त कर नशे के सौदागर को पकड़ा

Bhabua News: पुलिस ने 30 लाख की हेरोइन जब्त कर नशे के सौदागर को पकड़ा मोहनियां के पटना मोड़ से उगहनीडीह गांव जाने वाले रास्ते में पुलिस ने की कार्रवाई हेरोइन के बड़े खलिफाओं के बारे में पुलिस कर रही पता, बाइक और मोबाइल जब्त मोहनियां, एक संवाददाता। कैमूर पुलिस ने मंगलवार की रात बड़ी कार्रवाई की। उसने नशे के सौदागर को 30 लाख रुपयों की हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसकी बाइक और मोबाइल को जब्त किया है। गिरफ्तार हेरोइन तस्कर वीरेंद्र सिंह उर्फ वीरू मोहनियां थाना क्षेत्र के बरेज गांव का निवासी है।

पुलिस कार्रवाई हालांकि पुलिस गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ के दौरान हेरोइन माफियाओं के बड़े खलिफाओं के बारे में बता करने की कोशिश में जुटी है। इसकी पुष्टि मोहनियां डीएसपी गोपाल कृष्ण ने की। प्रेसवार्ता में डीएसपी ने बताया कि 28 जुलाई की रात करीब 10:30 बजे गुप्त सूचना के आधार पर मोहनियां पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पटना मोड़ से उगहनीडीह जाने वाली सड़क पर हनुमान मंदिर के पास वाहन जांच अभियान शुरू किया। इसी दौरान बाइक से आता एक युवक दिखा। पुलिस को देख वह बाइक मोड़कर भागने की कोशिश करने लगा।

हेरोइन का भरपूर माल लेकिन, पुलिस बल ने उसे पकड़ लिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 155.75 ग्राम हेरोइन मिली, जिसका बाजार मूल्य करीब 30 लाख रुपया होगा। मौके से पुलिस ने उसकी बाइक, हेरोइन और मोबाइल बरामद कर वीरू को थाने लेकर पहुंची। आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हेरोइन की खेप कहां से लाई गई थी और इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। डीएसपी ने बताया कि हालांकि गिरफ्तार युवक का पहले से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। लेकिन, नशीले पदार्थ का कोई इतनी बड़ी खेप आपूर्ति कर रहा है, तो उसकी बारीकी तहकीकात की जा रही है।

नशे का गढ़ नशीले पदार्थों की आपूर्ति का अड्डा बना पटना मोड़ मोहनियां। पटना मोड़ की पहचान अब धीरे-धीरे नशीले पदार्थों की आपूर्ति के अड्डे के रूप में बनने लगी है। इस मोड़ के चारों तरफ गैरकानूनी कार्य तेजी से पांव पसारने लगा है। कुछ सालों से शराब, हेरोइन, गांजा, प्रतिबंधित कफ सिरप और इंजेक्शन लेने वाले अधिक संख्या में देखे जा रहे हैं। काफी लोग बाहर से आकर मकान बनाए हैं और किराए पर दिए हैं। कुछ लोग तो सिर्फ किराया लेने के समय मकान में आते हैं या ऑनलाइन पैसा खाते में मंगा लेते हैं। उन्हें ये भी पता नहीं कि जिसे मकान किराए पर दिए हैं वह करता क्या है। कैप्शन- मोहनियां थाना में लाखों की हेरोइन के साथ गिरफ्तारी के बाद बुधवार को पुलिस अभिरक्षा में आरोपित तस्कर और घटना के बारे में जानकारी देते डीएसपी गोपाल कृष्ण।