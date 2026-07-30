Bhabua News: हर मामले का निष्पक्ष एवं समय पर निष्पादन करें

Bhabua News: पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने बेलांव और करमचट थाना में देर रात निरीक्षण किया। उन्होंने लंबित कांडों, अनुसंधान की प्रगति और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी की समीक्षा की। एसपी ने सभी मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।

Bhabua News: देर रात बेलांव और करमचट थाना पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने की समीक्षा लंबित कांडों, अनुसंधान की प्रगति, फरार की गिरफ्तारी की जानकारी ली (पेज तीन) रामपुर, एक संवाददाता। पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी बुधवार की देर रात बेलांव एवं करमचट थाना पहुंचे और औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थानों की कार्यप्रणाली, लंबित कांडों की स्थिति तथा विधि-व्यवस्था की समीक्षा की।

निरीक्षण की प्रक्रिया निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने थाना के सिरिस्ता में संधारित विभिन्न पंजियों एवं अभिलेखों का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने लंबित कांडों, अनुसंधान की प्रगति तथा फरार अपराधियों की गिरफ्तारी की स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। एसपी ने निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि अनुसंधान में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रत्येक मामले का निष्पक्ष एवं समयबद्ध निष्पादन किया जाए।

सुरक्षा और गश्ती उन्होंने क्षेत्र में नियमित एवं सघन गश्ती बढ़ाने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि अपराध नियंत्रण और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की सक्रिय मौजूदगी जरूरी है। नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता थाना परिसर की साफ-सफाई, अभिलेखों के सुव्यवस्थित संधारण तथा सरकारी संपत्तियों के समुचित रखरखाव के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसपी ने पुलिस कर्मियों को आम जनता के साथ शालीन, संवेदनशील एवं जिम्मेदार व्यवहार करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण, कानून-व्यवस्था बनाए रखना तथा नागरिकों की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। फोटो- 30 जुलाई भभुआ- 10 कैप्शन- करमचट थाने में सुरक्षा को लेकर निरिक्षण करते एसपी व मौके पर थानाध्यक्ष के अलावा महिला पुरुष जवान।