Bhabua News: तीन सौ से अधिक दिन के कांडों का त्वरित निष्पादन करें
Bhabua News: पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित अदालती मामलों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने डायल 112 की पुलिस को घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया और पुलिस द्वारा लंबित वारंट और अन्य मामलों के समाधान में देरी न करने पर जोर दिया।
Bhabua News: बोले एसपी- सूचना मिलते ही डायल 112 वाहन की पुलिस हरकत में आए लंबित वारंट, इश्तेहार, कुर्की एवं सम्मन का निपटारा करने में विलंब न हो भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने सभा कक्ष में मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक में दिशा-निर्देश
उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि 300 से अधिक दिनों के लंबित कांडों का त्वरित निष्पादन करें। डायल 112 वैन की पुलिस सूचना मिलते ही हरकत में आए और तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर कार्रवाई करे। लंबित वारंट, इश्तेहार, कुर्की और सम्मन का निपटारा करने में विलंब न हो, इसका ध्यान रखें। उन्होंने मुकदमों के अनुसंधान की स्थिति, अनुसंधान के लिए लंबित केस से संबंधित प्रतिवेदन का अवलोकन किया और मुकदमों के निष्पादन और फाइनल फॉर्म सबमिट करने के लिए निर्देशित किया।
अन्य निर्देश
एसपी ने थाना में फिरारी, दागी, गुंडा पंजी को अद्यतन करने एवं निगरानी प्रस्ताव की स्थिति, दस्तावेज संग्रह, चरित्र सत्यापन, पासपोर्ट, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री जनता दरबार, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार से जुड़े मामलों के निष्पादन में तेजी लाने को कहा। गृहभेदन, चोरी की रोकथाम के लिए रात्रि गश्ती, जन शिकायत कोषांग से संबंधित आवेदनों के निष्पादन एवं लंबित आवेदनों के बारे में जानकारी ली। महिला हेल्प डेस्क की स्थिति को और बेहतर करने करने को कहा। बैठक में मुख्यालय डीएसपी, भभुआ एसडीपीओ, साइबर डीएसपी, यातायात डीएसपी, रक्षित डीएसपी, पुलिस निरीक्षक, परिचारी प्रवर पुलिस केन्द्र भभुआ, थानाध्यक्ष एवं सभी शाखा प्रभारी भाग लिए।
सामान्य प्रश्न
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