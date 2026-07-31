Bhabua News: म्यूजियम के पीछे से प्रेमी युगल को पकड़ा

Bhabua News: म्यूजियम के पीछे से प्रेमी युगल को पकड़ा
Bhabua News: भगवानपुर के मुंडेश्वरी म्यूजियम के पीछे प्रेमी युगल को पुलिस ने पकड़ा। पूछताछ के बाद परिजनों को बुलाया गया और समझा-बुझाकर उन्हें भेज दिया गया। बताया गया है कि इन दिनों माता मुंडेश्वरी धाम क्षेत्र में प्रेमी युगल सुनसान जगहों पर पहुंच रहे हैं।
Bhabua News: भगवानपुर। स्थानीय थाने की पुलिस ने शुक्रवार को मुंडेश्वरी म्यूजियम के पीछे से प्रेमी युगल को पकड़कर थाने लाया। उनसे पूछताछ करने के बाद उनके परिजनों को थाना बुलाया गया। परिजनों की मौजूदगी में दोनों को समझा-बुझाकर उनके साथ भेज दिया गया। बताया गया है कि इन दिनों माता मुंडेश्वरी धाम क्षेत्र के म्यूजियम के पीछे, पंवरा पहाड़ी, ईको पार्क सहित पहाड़ के कई सुनसान और रमणीक स्थलों पर प्रेमी युगल पहुंच रहे हैं।
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