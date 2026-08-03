Bhabua News: पुलिस ने शराब के साथ आरोपित को पकड़ा

Bhabua News: (पेज तीन) दुर्घटनाओं में दो महिला सहित छह घायल दुर्घटनाओं में दो महिला सहित छह घायल दुर्घटनाओं में दो महिला सहित छह घायल

Bhabua News: (पेज तीन) भभुआ। सदर थाने की पुलिस ने छापेमारी कर शराब के साथ एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित विजय साह उर्फ विक्की साह भभुआ शहर के वार्ड 25 निवासी प्रेमचंद साह का पुत्र है। इसकी पुष्टि भभुआ नगर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने की और बताया कि गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी हसीबूर रहमान को पुलिस बल के साथ द्वारा भेजा गया। छापेमारी में 63 पीस एट पीएम अंग्रेजी शराब बरामद कर विक्की को गिरफ्तार कर लिया गया।

बिजली चोरी में मुकदमा दर्ज, लगाया जुर्माना भभुआ। भभुआ शहर के एक मुहल्ले में छापेमारी कर बिजली विभाग के अधिकारियों ने एक व्यक्ति को अवैध रूप से विद्युत उपयोग करते चिन्हित किया। विद्युत कनीय अभियंता राकेश प्रभाकर ने बताया कि बाईपास तरीके से बिजली की चोरी की जा रही थी। संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भभुआ थाना में मुकदमा दर्ज कर उसपर 16139 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पुलिस इस मामले को लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है।

अंधविश्वास में कीटनाशक दवा खायी भगवानपुर। थाना क्षेत्र के सरैयां गांव की एक महिला ने कीटनाशक दवा खा ली, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। पीड़िता 32 वर्षीया किरण देवी सरैयां निवासी अशोक कुशवाहा की पत्नी है। सदर अस्पताल में इलाजरत महिला ने कहा कि उसपर भूत सवार है। प्रेत ने उसे जहर खाने के लिए कहा है। सदर अस्पताल के चिकित्सक इसे अंधविश्वास बता उसे समझाने की कोशिश किए। हालांकि उसका इलाज चल रहा है।

मारपीट में दो महिला सहित सात घायल भभुआ। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट में दो महिला सहित सात लोग घायल हो गए। घायलों में दुर्गावती थाना क्षेत्र के खामीदौरा निवासी सुरेश पासवान, अखलासपुर के बीरबल कुमार, रजियाबांध के गुलशन कुमार, छोटका कटरा की विमला देवी, धर्मेन्द्र कुमार, लोदीपुर के राधेश्याम पांडेय, गुड़िया देवी शामिल हैं। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई कर रही है।

दुर्घटनाओं में दो महिला सहित छह घायल भभुआ। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई वाहन दुर्घटनाओं में दो महिला सहित छह लोग घायल हो गए। घायलों में भभुआ थाना क्षेत्र के दुमदुम के सोनू कुमार, बिरना के यमुना राम, रामगढ़ के सरोज आलम, चैनपुर की गुंजन कुमारी, जिगना की मंजू देवी व ललन कुमार शामिल हैं। सभी को सदर अस्पताल लाया गया। चिकित्सक द्वारा उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर उनका इलाज किया गया।

वाहन जांच में पांच मोटरसाइकिल जब्त भभुआ। शहर की कचहरी मुख्य सड़क पर नगर थाना के सामने सोमवार को वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान दर्जनों वाहनों की जांच की गई। यातायात नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले पांच मोटरसाइकिल बरामद कर उनके चालकों से जुर्माना वसूल किया गया।