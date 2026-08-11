Bhabua News: नौ पुड़िया हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार

Bhabua News: नौ पुड़िया हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार
Bhabua News: चैनपुर के जगरिया गांव से पुलिस ने एक युवक को नौ पुड़िया हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। नंदलाल बिंद पर 1.63 ग्राम हेरोइन मिली। इसके अलावा, मंजीरा देवी को 36 लीटर महुआ शराब के साथ पकड़ा गया। तीन वारंटियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनका स्वास्थ्य परीक्षण कर न्यायालय में पेश किया गया।
Bhabua News: चैनपुर। थाना क्षेत्र के जगरिया गांव के पास से एक युवक को नौ पुड़िया हेरोइन के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित नंदलाल बिंद चैनपुर थाना क्षेत्र के गुनई गांव निवासी बंग बिंद का बेटा है। घटना के संबंध में बताया गया कि नंदलाल की जेब चेक करने पर नौ पुड़िया हेरोइन मिली, जिसका वजन 1.63 ग्राम है। पुलिस ने उसकी मेडिकल जांच कराकर उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया।
शराब के साथ महिला को किया रफ्तार
चैनपुर। स्थानीय थाने की पुलिस ने शराब के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मंजीरा देवी चैनपुर थाना क्षेत्र के भैंसहट गांव की रहनेवाली है। इसकी पुष्टि थानाध्यक्ष विजय प्रसाद ने की और बताया कि जांच के दौरान महिला के पास से 36 लीटर महुआ शराब मिली। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में भेजने की तैयारी की ता रही है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे पकड़ा है।
तीन वारंटियों को गिरफ्तार किया गया
चैनपुर। स्थानीय थाने की पुलिस ने विभिन्न गांवों से तीन वारंटियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए वारंटियों में चैनपुर थाना क्षेत्र के मेढ़ गांव निवासी भरत बिन्द तथा बड़ी तकिया गांव निवासी इम्तियाज अंसारी एवं मिराज अंसारी शामिल हैं। पुलिस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तीनों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया।
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