Bhabua News: कोर्ट के वारंटी को करमचट पुलिस ने पकड़ा

Bhabua News: कोर्ट के वारंटी को करमचट पुलिस ने पकड़ा
Bhabua News: (पेज तीन) नशे की हालत में आरोपित को किया गिरफ्तारनशे की हालत में आरोपित को किया गिरफ्तारनशे की हालत में आरोपित को किया गिरफ्तार
Bhabua News: (पेज तीन) रामपुर। करमचट थाने की पुलिस ने न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर एक आरोपित को पकड़ा है। पकड़ा गया आरोपित अनिल पासवान करमचट थाना क्षेत्र के सबार गांव का निवासी है। थानाध्यक्ष पंकज कुमार पासवान ने बताया कि वर्ष 2016 में भूत-प्रेत को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई थी। इस मामले में दूसरे पक्ष की शिकायत पर करमचट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें अनिल पासवान नामजद अभियुक्त है। न्यायालय से वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। नशे की हालत में आरोपित को किया गिरफ्तार रामपुर।
करमचट थाने की पुलिस ने नशे की हालत में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार राजू चंद्रवशी करमचट थाना क्षेत्र के सबार गांव का निवासी है। थानाध्यक्ष पंकज कुमार पासवान ने बताया कि गश्ती के दौरान राजू चंद्रवंशी को सबार में नशे की हालत में पकड़ा गया। पीएचसी में मेडिकल जांच में शराब सेवन की पुष्टि होने के बाद उसे गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपित को शुक्रवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
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