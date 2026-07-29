Bhabua News: गिरफ्तारी के लिए कैमूर पहुंची यूपी पुलिस

Bhabua News: (पेज तीन) दातुवन तोड़ रही बच्ची को सांप ने काटादातुवन तोड़ रही बच्ची को सांप ने काटादातुवन तोड़ रही बच्ची को सांप ने काटा

Bhabua News: (पेज तीन) भभुआ। यूपी के चन्दौली जिला के सैय्यदराजा थाना के सब इंस्पेक्टर नंद किशोर सिंह बुधवार को आपराधिक मामले के आरोपित की गिरफ्तारी के लिए बुधवार को कैमूर पहुंचे। आरोपित के खिलाफ चंदौली न्यायालय से वारंट जारी किया गया है। वारंट के निर्देश पर यूपी के पुलिस अफसर भभुआ थाना पहुंचे और शहर के चमनलाल पोखरा के पास रह रहे आरोपित की गिरफ्तारी के लिए नगर थाना के सहयोग से छापेमारी की।

वाहन दुर्घटनाएं हि.प्र. वाहन दुर्घटनाओं में चार लोग घायल भभुआ। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई वाहन दुर्घटनाओं में चार लोग घायल हो गए। घायलों में समहुता के मोती गुप्ता, मोहनियां के कृष्णा कुमार, भभुआ शहर के वार्ड 13 निवासी सुखराम पाण्डेय व पंची गांव के कृष्णा कुमार शामिल हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल में लाया गया। अस्पताल के चिकित्सक ने घायलों को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर इलाज किया। सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे।

मारपीट की घटनाएं हि.प्र. मारपीट की घटनाओं में पांच लोग घायल भभुआ। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटनाओं में पांच लोग घायल हो गए। घायलों में रुपापट्टी गांव के बिंदु सिंह, जितेन्द्र सिंह, अमर सिंह, चेनारी के धनजी पासवान तथा भभुआ शहर के वार्ड 25 के बॉबी कुमार शामिल हैं। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कराया गया। कैमूर पुलिस मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई कर रही है।

सांप का काटना हि.प्र. दातुवन तोड़ रही बच्ची को सांप ने काटा चैनपुर। थाना क्षेत्र के भुआलपुर गांव के पहाड़ी क्षेत्र में पेड़ पर चढ़कर दातुवन तोड़ रही एक किशोरी को बुधवार को सांप ने काट लिया, जिससे वह अचेत हो गई। पीड़िता 10 वर्षीया ज्योति कुमारी भुआलपुर निवासी इंद्रजीत कुमार की बेटी है। उसे सदर अस्पताल लाया गया। चिकित्सक उसका इलाज कर रहे हैं। परिजनों ने बताया कि ज्योति को हरे रंग के सांप ने काटा है। झाड़फूंक के लिए भरारी गांव ले गए। स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर अस्पताल लेकर आए हैं।

फोटो- 29 जुलाई भभुआ- 13 कैप्शन- सांप के काटने के बाद बुधवार को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज के लिए भर्ती बच्ची।