Bhabua News: पुलिस ने 30 पुड़िया हेरोइन संग तस्करों को किया गिरफ्तार

Bhabua News: भभुआ के कोशडिहरा और चैनपुर के शेरपुर में छापेमारी के दौरान मिली हेरोइन दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर पुलिस कर रही कार्रवाई (पेज तीन) भभुआ/चैनपुर, हि.टी। भभुआ और चैनपुर थाने की पुलिस ने 30 पुड़िया हेरोइन (11.67 ग्राम) बरामद कर दो विक्रेताओं को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि कोशडिहरा गांव में एक व्यक्ति छुपाकर हेरोइन जैसा मादक पदार्थ बेच रहा है। सूचना की पुष्टि कर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। उन्होंने थाने के दारोगा अन्नू दुबे व प्रदीप कुमार के साथ पुलिस बल को भेजा।

कोशडिहरा में छापेमारी

पुलिस टीम कोशडिहरा गांव पहुंची और सूरज पटेल के घर छापेमारी की। तलाश अभियान के दौरान 20 पुड़िया यानी 6.550 ग्राम हेरोइन मिली। पुलिस ने दशरथ पटेल के बेटा सूरज पटेल को गिरफ्तार कर लिया। उधर, चैनपुर थाने की पुलिस ने 10 पुड़िया यानी 5.12 ग्राम हेरोइन के साथ एक विक्रेता को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित दीपक बिंद चैनपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर निवासी मुसई बिंद का बेटा है। एसपी शिखर चौधरी ने इसकी पुष्टि की और बताया कि चैनपुर थाना द्वारा सुपर बाइक पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस की गाड़ी को देख एक व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसकी तलाशी ली। इस दौरान उसके पास से 10 पुड़िया हेरोइन जैसा मादक पदार्थ बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा किया। पुलिस उनकी मेडिकल जांच कराकर न्यायालय के समक्ष पेश करने की तैयारी कर रही है。