Bhabua News: शराब संग तीन गिरफ्तार, दो मोटरसाइकिल जब्त
Bhabua News: (पेज तीन) दो पक्षों के बीच मारपीट में मां-बेटा घायलदो पक्षों के बीच मारपीट में मां-बेटा घायलदो पक्षों के बीच मारपीट में मां-बेटा घायल
Bhabua News: (पेज तीन) चैनपुर। स्थानीय थाने की पुलिस ने 36 लीटर ब्लू लाइन देसी शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनकी दो बाइक भी जब्त की है। पुलिस ने यह करवाई पहाड़ी के तलहटी में बसे इस्माइलपुर गांव के पास की। गिरफ्तार लोगों में चैनपुर थाना क्षेत्र के डीहभुजैना निवासी नागेंद्र यादव, संजीत यादव एवं औखरा गांव निवासी लक्ष्मी शर्मा शामिल हैं। थानाध्यक्ष विजय प्रसाद ने बताया कि मेडिकल जांच कराकर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
चाँद थानाध्यक्ष का बदलावचांद के हरि और रामगढ़ के सुमीत बने थानाध्यक्ष भभुआ। कैमूर जिला में विधि व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस उप महानिरीक्षक शाहाबाद के अनुमोदन के बाद पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने दो थानाध्यक्षों को बदल दिया है। चांद थाना के नए थानाध्यक्ष पुअनि हरिप्रसाद शर्मा व रामगढ़ थाना के पुनि सुमीत कुमार को थानाध्यक्ष की कमान सौपी गई है। चांद थानाध्यक्ष भागीरथ कुमार को एसपी ने कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया था।
महिला का जहर खानाहि.प्र. महिला ने खाया जहर, सदर अस्पताल में भर्ती भभुआ। भगवानपुर थाना क्षेत्र के बभनी गांव में पारिवारिक विवाद में एक महिला ने जहर खा लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। पीड़िता 22 वर्षीया चांदनी कुमारी भगवानपुर थाना क्षेत्र के बभनी गांव निवासी चंद्रमा सिंह की पत्नी है। परिजनों द्वारा बताया गया कि बंटवारा के विवाद को लेकर महिला ने कीटनाशक दवा पी ली। उसे सदर अस्पताल लाया गया। उसके भैसुर अरुण कुशवाहा ने बताया कि आपसी विवाद में उसने यह कदम उठाया था । सदर अस्पताल में चिकित्सक द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है।
नशेड़ियों की गिरफ्तारीतीन नशेड़ी व एक वारंटी को किया गिरफ्तार भभुआ। सदर पुलिस ने तीन नशेड़ियों व एक वारंटी को गिरफ्तार किया है। प्रभारी थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि गिरफ्तार वारंटी भभुआ थाना क्षेत्र के मनिहारी गांव निवासी पप्पू बिंद है। जबकि नशेड़ियों में यूपी के शंभू भगवान, वार्ड 21 निवासी सोनू कुमार व वार्ड 20 निवासी पप्पू कुमार शामिल हैं। सभी की मेडिकल जांच सदर अस्पताल में कराने के बाद उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
मारपीट की घटनादो पक्षों के बीच मारपीट में मां-बेटा घायल भभुआ। चैनपुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक पक्ष के मां-बेटा घायल हो गये। घायलों में चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहनवाज शाह के 5 वर्षीय पुत्र शाहिद शाह और उसकी मां रेहाना बीबी शामिल हैं। घायल बच्चे की बहन कमरू बीबी ने परिजनों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। सीएचसी के चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार कर उन्हें सदर अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फोटो- 4 अगस्त भभुआ-15 कैप्शन- चैनपुर के लोदीपुर गांव में हुई मारपीट के बाद मंगलवार को भभुआ सदर अस्पताल के इमरजेंसी में इलाज के लिए भर्ती घायल मां व बेटा।
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