Bhabua News: शराब संग ई-रिक्शा और बाइक जब्त, तीन गिरफ्तार

Bhabua News: भगवानपुर में पुलिस ने 24 लीटर देसी शराब के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया। ई-रिक्शा की तलाशी में शराब मिली। वहीं, एक विक्षिप्त युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। उसके मानसिक स्वास्थ्य की मदद की जा रही है। साथ ही, चोरी के सामान के साथ एक आरोपी को भी न्यायालय में पेश किया गया।

Bhabua News: भगवानपुर। स्थानीय थाने की पुलिस ने गुरुवार को 24 लीटर देसी शराब के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार कर इसमें प्रयुक्त ई-रिक्शा और लाइनर की बाइक को भी जब्त किया है। थानाध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना मोहनपुर गांव के समीप सड़क पर वाहन जांच शुरू की गई। ई-रिक्शा आता देख रोककर उसकी तलाशी की गई, जिसमें रखी 24 लीटर देसी शराब मिली। मौके से ई-रिक्शा चालक टोड़ी निवासी 24 वर्षीय शमीम अंसारी, बाइक चालक कृष्णपुर निवासी 22 वर्षीय इंदल बिंद, और भगवानपुर की मुसहर टोली के कथित लाइनर 28 वर्षीय गुड्डू मुसहर को गिरफ्तार किया। गुड्डू के मोबाइल से शमीम अंसारी बातचीत करता था। क्योंकि शमीम के पास अपना मोबाइल नहीं था। पुलिस ने मोबाइल फोन भी जब्त किया है。

विक्षिप्त युवक का अस्पताल भेजना भगवानपुर। स्थानीय कन्या मध्य विद्यालय के सामने गुरुवार को सड़क किनारे चार घंटे से पड़े एक विक्षिप्त युवक को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाकर उसका इलाज करवाया। थानाध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा मौके पर पहुंचे और तत्काल एंबुलेंस बुलाकर उसे सीएचसी में भिजवाया। स्थानीय लोगों के अनुसार, युवक अधौरा थाना का निवासी है। वह पहले भगवानपुर की एक मिठाई की दुकान पर काम करता था। करीब छह माह पूर्व उसने काम छोड़ दिया। इसके बाद उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती चली गई और वह विक्षिप्त अवस्था में रहने लगा। पुलिस युवक की पहचान कराने के प्रयास में जुटी है।

चोरी के सामान संग गिरफ्तार आरोपित गया जेल भभुआ। मोहनियां के एक मंदिर से चोरी किए गए सामान के साथ जय प्रकाश चौक से गिरफ्तार आरोपित की मेडिकल जांच के बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोपित गौतम कुमार मोहनियां थाना के डड़वा का निवासी है। उक्त मामले में नगर थाना के दारोग संजय कुमार ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उसके पास से पितल की तीन घंटी, पितल के दो दीया, दो लोटनी, दो थाली, एक धूपपदानी, पितल का एक प्लेट एवं 640 रुपया बरामद किया गया है। हि.प्र.