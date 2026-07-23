Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhabua News: मारपीट मामले में आरोपित को किया गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
Follow us on Google News
share

Bhabua News: पेज तीन रिवाइज ई-रिक्शा से ढो रहे मवेशियों का चाराई-रिक्शा से ढो रहे मवेशियों का चाराई-रिक्शा से ढो रहे मवेशियों का चाराई-रिक्शा से ढो रहे मवेशियों का चारा

Bhabua News: मारपीट मामले में आरोपित को किया गिरफ्तार

Bhabua News: पेज तीन रिवाइज भभुआ। महम्मदपुर गांव से मारपीट के एक आरोपित को भभुआ थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार मुन्ना बिंद थाना क्षेत्र के महम्मदपुर गांव निवासी सुकन बिंद का पुत्र है। उन्होंने बताया कि मारपीट मामले में दूसरे पक्ष द्वारा नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। वह फरार चल रहा था। उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

ये भी पढ़ें:Bhabua News: जमीन बंटवारे के विवाद में दंपती घायल

शराब की हालत में आरोपित गिरफ्तार

भभुआ। नगर थाने की पुलिस ने क्षेत्र में छापेमारी कर नशे की हालत में एक आरोपित को गिरफ्तार किया हैं। गिरफ्तार आरोपित कृष्णा दुबे नगर थाना क्षेत्र के सिकठी गांव का निवासी है। पुलिस ने उसकी मेडिकल जांच सदर अस्पताल में कराई, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। पुलिस द्वारा उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

ये भी पढ़ें:Bhabua News: जमीन बंटवारे के विवाद में दंपती घायल

बारिश होने पर पिकनिक स्पॉट पर बढ़ी भीड़

भगवानपुर। अधौरा, चैनपुर व भगवानपुर के विभिन्न पिकनिक स्पॉट पर युवाओं की भीड़ इस सावन मास में बारिश होने पर भीड़ लगने लगी है। मौसम में बदलाव होने पर भगवानपुर से युवाओं की टोली करकट गढ़, धरती माई, हनुमान घाट, तेल्हाड़ कुंड, मुसहरवा बाबा, वन सती माई जैसे पिकनिक स्पॉट पर पहुंचने लगे हैं। वह वहां विभिन्न तरह के व्यंजन तैयार करते हैं और पहाड़ से गिरने वाले झरना व जलाशय में स्नान कर प्रकृति सौंदर्य का आनंद लेते हैं।

ई-रिक्शा से ढो रहे मवेशियों का चारा

भगवानपुर। प्रखंड मुख्यालय में ई रिक्शा से मवेशियों के चारा व अन्य सामान ढो रहे हैं। इसको लेकर पोलदारों ने विरोध जताया और कहा कि ई-रिक्शा यात्रियों को गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने के लिए है। लेकिन, कुछ चालक इसे मालवाहक वाहन बनाकर इसपर माल की ढुलाई कर रहे हैं, जिससे उनकी कमाई मारी जा रही है। उन्होंने प्रशासन से इसकी जांच कराकर कार्रवाई करने की मांग की है।

प्रश्न उत्तर

भभुआ में किस प्रकार के आरोपितों को गिरफ्तार किया गया?
भभुआ में मारपीट के आरोपित मुन्ना बिंद और नशे की हालत में कृष्णा दुबे को गिरफ्तार किया गया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।