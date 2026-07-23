Bhabua News: मारपीट मामले में आरोपित को किया गिरफ्तार

Bhabua News: पेज तीन रिवाइज ई-रिक्शा से ढो रहे मवेशियों का चाराई-रिक्शा से ढो रहे मवेशियों का चाराई-रिक्शा से ढो रहे मवेशियों का चाराई-रिक्शा से ढो रहे मवेशियों का चारा

Bhabua News: पेज तीन रिवाइज भभुआ। महम्मदपुर गांव से मारपीट के एक आरोपित को भभुआ थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार मुन्ना बिंद थाना क्षेत्र के महम्मदपुर गांव निवासी सुकन बिंद का पुत्र है। उन्होंने बताया कि मारपीट मामले में दूसरे पक्ष द्वारा नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। वह फरार चल रहा था। उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

शराब की हालत में आरोपित गिरफ्तार भभुआ। नगर थाने की पुलिस ने क्षेत्र में छापेमारी कर नशे की हालत में एक आरोपित को गिरफ्तार किया हैं। गिरफ्तार आरोपित कृष्णा दुबे नगर थाना क्षेत्र के सिकठी गांव का निवासी है। पुलिस ने उसकी मेडिकल जांच सदर अस्पताल में कराई, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। पुलिस द्वारा उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बारिश होने पर पिकनिक स्पॉट पर बढ़ी भीड़ भगवानपुर। अधौरा, चैनपुर व भगवानपुर के विभिन्न पिकनिक स्पॉट पर युवाओं की भीड़ इस सावन मास में बारिश होने पर भीड़ लगने लगी है। मौसम में बदलाव होने पर भगवानपुर से युवाओं की टोली करकट गढ़, धरती माई, हनुमान घाट, तेल्हाड़ कुंड, मुसहरवा बाबा, वन सती माई जैसे पिकनिक स्पॉट पर पहुंचने लगे हैं। वह वहां विभिन्न तरह के व्यंजन तैयार करते हैं और पहाड़ से गिरने वाले झरना व जलाशय में स्नान कर प्रकृति सौंदर्य का आनंद लेते हैं।

ई-रिक्शा से ढो रहे मवेशियों का चारा भगवानपुर। प्रखंड मुख्यालय में ई रिक्शा से मवेशियों के चारा व अन्य सामान ढो रहे हैं। इसको लेकर पोलदारों ने विरोध जताया और कहा कि ई-रिक्शा यात्रियों को गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने के लिए है। लेकिन, कुछ चालक इसे मालवाहक वाहन बनाकर इसपर माल की ढुलाई कर रहे हैं, जिससे उनकी कमाई मारी जा रही है। उन्होंने प्रशासन से इसकी जांच कराकर कार्रवाई करने की मांग की है।