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Bhabua News: कैमूर पुलिस ने छापेमारी कर 41 आरोपितों को पकड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: कैमूर पुलिस ने विशेष अभियान में 24 घंटों में 41 आरोपितों को गिरफ्तार किया, जिसमें 28 शराब सेवन और 7 शराब तस्करी के आरोपित शामिल हैं। पुलिस ने विभिन्न मामलों में आरोपितों के अलावा हेरोइन, मोटरसाइकिल और मोबाइल भी बरामद किये हैं। अभियान के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन पर चार लाख रुपये का जुर्माना भी वसूला गया।

Bhabua News: कैमूर पुलिस ने छापेमारी कर 41 आरोपितों को पकड़ा

Bhabua News: सबसे अधिक 28 शराब सेवन और शराब तस्करी में सात की गिरफ्तारी पुलिस ने एससीएसटी, एनडीपीएस, चोरी मामले के आरोपितों को पकड़ा (पेज तीन) भभुआ, कार्यालय संवाददाता। कैमूर पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 24 घंटों में विभि मामलों में 41 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। सबसे अधिक 28 शराब सेवन और सात आरोपित शराब तस्करी में गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने एस-सीएसटी एक्ट के तीन, एनडीपीएस एक्ट, चोरी, वारंट से जुड़े एक-एक आरोपितों को पकड़ा है। इस दौरान पुलिस ने तीन मोटरसाइकिल, एक मोबाइल, 30 ग्राम हेरोइन भी बरामद किया है।

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गिरफ्तारी के तंत्र

सामान्य प्रश्न

कैमूर पुलिस ने कितने आरोपितों को गिरफ्तार किया?
कैमूर पुलिस ने विशेष अभियान में 24 घंटों में 41 आरोपितों को गिरफ्तार किया।
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