Bhabua News: कैमूर पुलिस ने छापेमारी कर 41 आरोपितों को पकड़ा

Bhabua News: कैमूर पुलिस ने छापेमारी कर 41 आरोपितों को पकड़ा
Bhabua News: कैमूर पुलिस ने विशेष अभियान में 24 घंटों में 41 आरोपितों को गिरफ्तार किया, जिसमें 28 शराब सेवन और 7 शराब तस्करी के आरोपित शामिल हैं। पुलिस ने विभिन्न मामलों में आरोपितों के अलावा हेरोइन, मोटरसाइकिल और मोबाइल भी बरामद किये हैं। अभियान के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन पर चार लाख रुपये का जुर्माना भी वसूला गया।
Bhabua News: सबसे अधिक 28 शराब सेवन और शराब तस्करी में सात की गिरफ्तारी पुलिस ने एससीएसटी, एनडीपीएस, चोरी मामले के आरोपितों को पकड़ा (पेज तीन) भभुआ, कार्यालय संवाददाता। कैमूर पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 24 घंटों में विभि मामलों में 41 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। सबसे अधिक 28 शराब सेवन और सात आरोपित शराब तस्करी में गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने एस-सीएसटी एक्ट के तीन, एनडीपीएस एक्ट, चोरी, वारंट से जुड़े एक-एक आरोपितों को पकड़ा है। इस दौरान पुलिस ने तीन मोटरसाइकिल, एक मोबाइल, 30 ग्राम हेरोइन भी बरामद किया है।
गिरफ्तारी के तंत्र
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।