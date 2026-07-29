Bhabua News: नशे में हंगामा कर रहे चार आरोपितों को गिरफ्तार किया
Bhabua News: भभुआ में नशे में हंगामा कर रहे चार आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपित मोकरी, मोकर के निवासी हैं। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने शराब परिवहन और शराबियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया है।
Bhabua News: नशे में हंगामा कर रहे चार आरोपितों को गिरफ्तार किया पकड़े गए लोगों में मोकरी, मोकर, भभुआ के वार्ड 14 और 23 के हैं सदर अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद किया कोर्ट में पेश भभुआ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।
गिरफ्तारी की कार्यवाही
स्थानीय थाने की पुलिस ने नशे की हालत में हंगामा कर रहे चार आरोपितों को अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार किया है। भभुआ थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में मोकरी गांव निवासी इस्माइल अंसारी, भभुआ शहर के वार्ड 23 निवासी इम्तियाज राइन, वार्ड 14 निवासी असलम अली शामिल हैं।
पुलिस का अभियान
सोनहन थाने की पुलिस ने रोहतास जिले के अगरेर थाना क्षेत्र के मोकर निवासी सुग्रीव राम को नशे की हालत में पकड़ा है। बताया गया है कि पकड़े गए आरोपितों का सदर अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि होने के बाद उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
सुरक्षा प्रबंध
थानाध्यक्ष ने बताया कि एसपी शिखर चौधरी के निर्देश पर भभुआ थाना क्षेत्र में शराब परिवहन और शराबियों को पकड़ने के लिए लगातार जगह बदल-बदलकर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। गुप्त सूचनाओं पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार किया है। कैप्शन- भभुआ में नशा में हंगामा करने की सूचना पर हुई गिरफ्तारी के बाद बुधवार को सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराने के लिए आरोपित को लेकर पहुंची पुलिस।
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