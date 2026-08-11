Bhabua News: पुलिस ने शराब सेवन में पांच आरोपितों को पकड़ा

Bhabua News: पुलिस ने शराब सेवन में पांच आरोपितों को पकड़ा
Bhabua News: चांद पुलिस ने शराब सेवन मामले में पाँच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों में चंदन कुमार, बबलू कुमार, बाबूलाल मुसहर, सूर्यदेव प्रजापति और नीरज कुमार शामिल हैं। सभी आरोपितों की स्वास्थ्य जांच की गई और शराब पीने की पुष्टि हुई। पुलिस ने लेदरी गांव से 11.225 लीटर शराब बरामद की।
Bhabua News: सिहोरिया, अलीपुर, बिउरी, खीरी, राजपुर के आरोपित हैं शामिल स्वास्थ्य जांच के बाद सभी आरोपितों को कोर्ट के समक्ष पेश किया (पेज तीन) चांद/भगवानपुर, हि. टी.। पुलिस ने शराब सेवन मामले में पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार किए गए आरोपित
चांद पुलिस ने तीन और भगवानपुर थाने की पुलिस ने दो आरोपितों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपितों में चांद थाना क्षेत्र के सिहोरियां निवासी चंदन कुमार, अलीपुर के बबलू कुमार, बिउरी के बाबूलाल मुसहर शामिल हैं। भगवानपुर थाने की पुलिस ने खीरी गांव निवासी श्यामनारायण प्रजापति के पुत्र सूर्यदेव प्रजापति व राजपुर गांव के रविंद्र प्रजापति के बेटा नीरज कुमार को पकड़ा है। चांद थानाध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा एवं भगवानपुर थानाध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। थानाध्यक्षों ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य जांच कराने पर शराब पीने की पुष्टि हुई है। सभी आरोपितों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
शराब बरामदगी का मामला
पुलिस ने लेदरी गांव से शराब बरामद किया चांद। स्थानीय थाने की पुलिस ने लेदरी गांव निवासी बजरंगी यादव के घर पर छापेमारी कर देसी-विदेशी कुल 11.225 लीटर शराब बरामद किया है। इसकी जानकारी थानाध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा ने दी और बताया कि देसी शराब 8.600 लीटर और विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब 2.225 लीटर जब्त हुई है। हालांकि छापेमारी के दौरान बजरंगी घर पर नहीं मिला। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई शुरू की है।
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