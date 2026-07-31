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Bhabua News: अवैध हथियार के साथ युवक को किया गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: फेसबुक पर हथियार के साथ फोटो वायरल करने पर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। एसपी शिखर चौधरी ने बताया कि 31 जुलाई को हुई इस घटना में जसवंत सिंह को अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने सोशल मीडिया पर ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

Bhabua News: अवैध हथियार के साथ युवक को किया गिरफ्तार

Bhabua News: फेसबुक पर हथियार के साथ फोटो वायरल करने पर पुलिस ने की कार्रवाई बोले एसपी, सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन करना दंडनीय अपराध है (पेज तीन) अधौरा, एक संवाददाता। स्थानीय थाने की पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है।

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गिरफ्तारी के विवरण

गिरफ्तार जसवंत सिंह अधौरा थाना क्षेत्र के कान्हानार निवासी महेंद्र यादव का बेटा है। इसकी पुष्टि एसपी शिखर चौधरी ने की और बताया कि 31 जुलाई को सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर एक व्यक्ति का हथियार लहराते हुए फोटो वायरल हो रहा था। आरोपित की पहचान की गई।

पुलिस की कार्रवाई

अधौरा थाने की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कान्हानार स्थित आरोपित के घर छापेमारी की। इस दौरान जसवंत को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

सामाजिक अपील

एसपी ने बताया कि सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन करना दंडनीय अपराध है। कैमूर पुलिस द्वारा ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आमजनों से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, सार्वजनिक शांति भंग करने की मंशा से पोस्ट करता है, तो उसकी सूचना अविलंब स्थानीय थाना या डायल 112 वैन की पुलिस को दें, ताकि आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

सामान्य प्रश्न

सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन करना क्यों दंडनीय अपराध है?
एसपी शिखर चौधरी ने बताया कि सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन करना दंडनीय अपराध है।
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