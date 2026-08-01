Bhabua News: अमांव के पैक्स चुनाव में ... प्रतिशत शांतिपूर्ण हुआ मतदान

Bhabua News: अध्यक्ष व सदस्य पद के लिए महिला-पुरुष मतदाताओं ने किया मताधिकार का प्रयोग, कतार में खड़े मतदाता करते रहे मतदान दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी के साथ तैनात थे महिला-पुरुष जवान मतदान संपन्न होने के बाद बेलांव के पंचायत सरकार भवन में होगी मतगणना (पेज तीन की लीड खबर) रामपुर, एक संवाददाता। प्रखंड की अमांव पंचायत में प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) के गठन को लेकर शनिवार को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। अमांव के ... प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान प्रक्रिया में भाग लिया और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अमांव के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में तीन मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे, जहां सुबह 7:00 बजे से मतदान शांतिपूर्ण माहौल में शुरू कराई गई। मतदान के लिए निर्धारित समय से पहले ही मतदाता मतदान करने के लिए कतार में खड़े हो गये थे। वह अपनी पर्ची मतदान अभिकर्ता से जांच कराकर मत पत्र लेकर अपनी पसंद के उम्मीदवारों के चुनाव-चिन्ह वाले कॉलम में मुहर लगाकर बैलेट बॉक्स में डालकर वापस लौट जाते थे। मतदान केंद्रों के आसपास जमी ग्रामीणों की भीड़ को पुलिस दूर हटा रही थी। सुरक्षा और विधि-व्यवस्था को लेकर मतदान केंद्र के अंदर व बाहर में दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारी के साथ महिला-पुरुष पुलिस बल तैनात किए गए थे। बीच-बीच में वरीय अधिकारी भी विधि-व्यवस्था का जायजा लेने आते थे। बताया गया है कि अमांव पैक्स चुनाव में अध्यक्ष पद के दो तथा सदस्य पद के 20 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मतदान के बाद शाम में मतपेटी को बेलांव स्थित पंचायत सरकार भवन में लाया गया, जहां देर शाम में मतगणना शुरू कराई गई। दिन में 10:35 बजे भभुआ एसडीएम अमित कुमार मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने बूथों पर मतदान की स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था और निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से बातचीत कर परेशानी की जानकारी ली। प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी अनु कुमारी एवं करमचट थानाध्यक्ष पंकज कुमार पासवान से भी चुनाव की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। शाम चार बजे तक 46% हुआ था मतदान एसडीएम अमित कुमार ने बताया कि भितरीबांध पंचायत का पैक्स चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराया जा रहा है। सेक्टर पदाधिकारी अमन सिंह ने बताया कि शाम 4:00 बजे तक लगभग 46 प्रतिशत मतदान हो चुका था। प्रत्येक बूथ पर चार-चार मतदान कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस प्रकार तीन बूथों पर कुल 12 मतदान कर्मी मतदान कार्य में लगे हैं। पांच मत पत्र से कर रहे थे मतदान मतदान कर्मियों ने बताया कि अध्यक्ष एवं सदस्य पद के लिए कुल पांच मतपत्र होने के कारण प्रत्येक मतदाता को मतदान करने में अधिक समय लग रहा है। इसके बावजूद मतदान प्रक्रिया को तेज गति से संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है। मतदान के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी एवं जवान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहे। पूरे चुनाव क्षेत्र में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। फोटो- 01 अगस्त भभुआ- 9 कैप्शन- रामपुर प्रखंड के अमांव स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में पैक्स चुनाव को ले मतदान करने के लिए शनिवार को कतार में खड़े मतदाता।