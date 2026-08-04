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Bhabua News: कैमूर में अकीदत के साथ मनाया गया चेहल्लुम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: भभुआ में मुस्लिम समुदाय ने मंगलवार को चेहल्लुम शांतिपूर्ण ढंग से मनाया। अकीदतमंदों ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए फातेहा व कुरानखानी की। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए और पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई। इसे इस्लाम धर्म की सेवाओं और बलिदानों को स्वीकार करने का अवसर माना गया।

Bhabua News: कैमूर में अकीदत के साथ मनाया गया चेहल्लुम

Bhabua News: चेहल्लुम पर जिले में फातेहा व कुरानखानी का किया गया आयोजन पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और विधि-व्यवस्था का किया था पुख्ता प्रबंध भभुआ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले के विभिन्न प्रखण्डों के मुस्लिम धर्मावलंबियों ने मंगलवार को चेहल्लुम शांतिपूर्ण ढंग से मनाया। अकीदतमंदों ने चेहल्लुम पर फातेहा व कुरानखानी की। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया।

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सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध

अकीदतमंदों ने गरीबों को खाना खिलाकर पानी पिलाया। शहर के वार्ड 18 निवासी रमजान अंसारी ने बताया कि मुहर्रम के 40वें दिन चेहल्लुम मनाया गया। लोगों ने नमाज अदा की। मौलाना नौशाद ने बताया कि जिस तरह हिन्दू धर्म में किसी व्यक्ति के निधन के 13वें दिन श्राद्ध किया जाता है, उसी तरह हजरत इमाम हुसैन की शहादत के 40वें दिन चेहल्लुम मनाया गया। इसका आयोजन नि:संदेह इस्लाम धर्म के लिए हजरत मुहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की सेवाओं और उनके बलिदानों को स्वीकार करना है। चेहल्लुम को लेकर प्रशासन जिले के विभिन्न प्रखण्डों में अलर्ट मोड में रहा।

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पुलिस प्रशासन की तैयारियाँ

पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी के निर्देश पर संवेदनशील स्थलों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी के साथ जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी। भभुआ शहर के चौक-चौराहों पर एसडीपीओ ओम प्रकाश के नेतृत्व में प्रभारी नगर थानाध्यक्ष संतोष कुमार के साथ अन्य पुलिस अफसर व जवान भ्रमणशील दिखे। फोटो- 04 अगस्त भभुआ- 11 कैप्शन- मुहर्रम के 40वें दिन मंगलवार को चेहल्लुम पर शहर के वार्ड 18 के आवास में फातेहा करतीं बच्चियां व महिलाएं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

चेहल्लुम किस दिन मनाया गया?
चेहल्लुम मुहर्रम के 40वें दिन मनाया गया।
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