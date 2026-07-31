Bhabua News: सदर अस्पताल में जीवित महिला को मृत बताने का आरोप

Bhabua News: बोले उपाधीक्षक, आरोप सरासर गलत है, परिजन मरीज को अपनी इच्छा से घर ले गए महिला के भाई ने कहा, अस्पताल की नर्स ने मृत बता घर ले जाने को कहा

Bhabua News: बोले उपाधीक्षक, आरोप सरासर गलत है, परिजन मरीज को अपनी इच्छा से घर ले गए महिला के भाई ने कहा, अस्पताल की नर्स ने मृत बता घर ले जाने को कहा (सर के ध्यानार्थ) भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सदर अस्पताल में एक जीवित महिला मरीज को नर्स द्वारा मृत घोषित करने का आरोप लगाया और मरीज को लेकर अपने गांव चले गए। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने इस आरोप को एकसिरे से खारिज किया है। शुक्रवार की दोपहर करीब 2:30 बजे सदर अस्पताल के इमरजेंसी के बाहर मौजूद परिजनों ने बताया कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के बुच्चा गांव निवासी बिगाऊ साह की 65 वर्षीया पत्नी देवंता देवी की तबीयत खराब हो गई। गुरुवार को उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसे आईसीयू में रखा गया।

परिजनों का आरोप मरीज के भाई चैनपुर थाना क्षेत्र के जगरियां निवासी राजेंद्र साह ने आरोप लगाया कि नर्स ने उन्हें बताया कि महिला की मौत हो गई है और शव घर ले जाने को कहा गया। परिजन शव वाहन को फोन कर महिला को ले जाने की तैयारी कर रहे थे। इमरजेंसी के पास शव वाहन पहुंचा। इसी दौरान उन्हें पता चला कि महिला की सांस चल रही है और वह जीवित है। परिजनों का आरोप है कि बिना चिकित्सक की पुष्टि के ही महिला को नीचे भेज दिया गया। हालांकि राजेंद्र ने कहा कि इसमें डॉक्टर दोषी नहीं हैं।

अस्पताल प्रबंधन की प्रतिक्रिया इस बावत पूछे जाने पर सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. विनोद कुमार सिंह ने कहा कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। मरीज के परिजनों ने अस्पताल के लेटर पैड पर हस्ताक्षर कर अपनी इच्छा से महिला को घर ले जाने की सहमति दी थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अस्पताल की ओर से शव वाहन उपलब्ध कराने का कोई निर्देश नहीं दिया गया था। परिजन महिला को अपने निजी वाहन से घर ले गए। फोटो- 31 जुलाई भभुआ- 17 कैप्शन- सदर अस्पताल में शुक्रवार को पिकअप में महिला मरीज को बैठाकर बाहर में खड़े परिजन।