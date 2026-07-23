Bhabua News: भूत-प्रेत का साया बता बच्चों को स्कूल नहीं भेजे अभिभावक

Bhabua News: लोहंदी गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में छात्राओं के अचानक बेहोश होने पर लोग चिंतित हैं। अभिभावक अब बच्चों को स्कूल भेजने से परहेज कर रहे हैं। प्रधानाध्यापक ने अधिकारियों से जागरूकता अभियान चलाने की मांग की है ताकि ग्रामीणों के अंधविश्वास और भय को दूर किया जा सके।

Bhabua News: छात्राओं के अचानक बेहोश होने के बाद लोहदी गांव के लोग हुए चिंतित, अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से कर रहे परहेज लोहंदी विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बीडीओ सह बीईओ को भेजा पत्र कहा, ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए अधिकारियों की टीम भेजी जाए (युवा पेज) भभुआ/अधौरा, हि.टी.। अधौरा प्रखंड के लोहंदी गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में छात्राओं के अचानक बेहोश होने के बाद गुरुवार को पढ़ने के लिए एक भी बच्चे स्कूल नहीं गए।

गांव में डर का माहौल ग्रामीण और बच्चे भूत-प्रेत के अंधविश्वास से घिर गए हैं, जिसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ सकती है। गांव में विद्यालय को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होने के बाद अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। हालांकि शिक्षक स्कूल में पहुंचे थे। एक अभिभावक तो अपनी बच्ची का झाड़फूंक तक कराने लगे।

प्रधानाध्यापक का पत्र मामले को गंभीरता से लेते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापक अमरनाथ सिंह ने प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजकर ग्रामीणों के बीच फैले अंधविश्वास और आशंका को दूर करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की मांग की है। प्रधानाध्यापक का कहना है कि ग्रामीणों और बच्चों के मन से भय निकालकर उन्हें वास्तविकता समझाना जरूरी है, ताकि विद्यालय में फिर से पढ़ाई का माहौल सामान्य हो सके।

छात्राओं के बेहोश होने के मामले में चर्चाएं छात्राओं के बेहोश होने के बाद गांव में फैली चर्चा प्रधानाध्यापक की ओर से अधिकारियों को दिए गए पत्र के अनुसार, 21 जुलाई को लोहंदी गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में तीन छात्राएं अचानक बेहोश हो गई थीं। घटना की जानकारी तत्काल अभिभावकों को दी गई। पत्र में लिखा गया है कि अभिभावकों को सलाह दी गई थी कि वह छात्राओं को सदर अस्पताल ले जाकर इलाज कराएं। लेकिन, वह बच्चियों का झाड़-फूंक कराने लगे। इसके बाद गांव में विद्यालय को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। धीरे-धीरे यह बात बच्चों और अभिभावकों के बीच फैल गई कि विद्यालय में भूत-प्रेत का साया है।

बच्चों के स्कूल नहीं जाने का कारण बच्चों के मन में बैठा डर, स्कूल जाने से किया इनकार प्रधानाध्यापक के अनुसार, उन्होंने ग्रामीणों और अभिभावकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग उनकी बात मानने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि कुछ लोगों द्वारा विद्यालय में भूत-प्रेत होने की चर्चा किए जाने से ग्रामीणों के मन में भय और गहरा गया है। इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा है। 23 जुलाई को लोहंदी के विद्यालय में एक भी छात्र-छात्रा उपस्थित नहीं हुए। स्कूल में शिक्षक पहुंचे, लेकिन बच्चों के नहीं आने के कारण कक्षाएं संचालित नहीं हो सकीं। विद्यालय प्रशासन के लिए यह स्थिति चिंता का विषय बन गई है।

अंधविश्वास दूर करने के लिए अभियान प्रधानाध्यापक ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुरोध किया है कि अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सक्रिय शिक्षकों और अनुभवी लोगों की टीम बनाकर गांव में भेजी जाए। टीम ग्रामीणों से बातचीत कर उनके मन में बैठी आशंका को दूर करे और उन्हें समझाए कि विद्यालय में भूत-प्रेत की आशंका गलत है। उन्होंने कहा कि बच्चियों के अचानक बेहोश होने के पीछे स्वास्थ्य संबंधी कारण हो सकते हैं। ऐसे में झाड़-फूंक के बजाय छात्राओं को चिकित्सकीय जांच और उचित इलाज उपलब्ध कराना अधिक जरूरी है। जागरूकता से ही ग्रामीणों के बीच फैली अफवाह को खत्म किया जा सकता है।

प्रशासन का ध्यान भूत-प्रेत दूर कराए प्रशासन तब बच्चों को भेजेंगे लोहंदी करर गांव के वशिष्ठ यादव, भुनेश्वर चेरो, रामलाल चेरो, बनवारी यादव, मदन यादव ने कहा कि प्रशासन स्कूल से भूत-प्रेत दूर कराए, तब वह अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजेंगे। हमलोग अपनी बच्चियों को झाड़फूंक कराकर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। गांव की बच्चियों दो दिनों तक बेहोश हो गईं। उनसे यह कहने पर कि बच्चियां पहले से बीमार या कमजोर होंगी, जिससे वह बेहोश हो गईं। इसपर मदन यादव ने कहा कि क्या बात कर रहे हैं? भूत का असर है। झाड़फूंक के दौरान हमें सबकुछ पता चल गया है।

नई निर्देशों का पालन कोट अधौरा के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालय की नियमित मॉनिटरिंग करने, ग्रामीणों के बीच फैली भूत-प्रेत की अफवाह को समझाकर दूर करने और बच्चों को विद्यालय में पढ़ने भेजने के लिए प्रेरित करने के लिए निर्देश दिया गया है। साकेत कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी