Bhabua News: अमांव पंचायत के पैक्स अध्यक्ष चुने गए अजय चौबे

Bhabua News: प्रखंड की अमांव पंचायत के पैक्स चुनाव में अजय चौबे ने सुधाकर मिश्रा को 525 मतों से हराकर जीत हासिल की। वोटिंग में 66.45% मतदान हुआ। चांदोरुइयां गांव में ताड़ के पेड़ से गिरकर 50 वर्षीय मुनि बिन्द की मौत हो गई। आरोपी दो लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने ज्वेलरी दुकानदार से लूट की थी।

Bhabua News: मतगणना स्थल पर प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी ने दिया जीत का प्रमाण पत्र अजय ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सुधाकर मिश्रा को 525 मतों से हराया रामपुर, एक संवाददाता। प्रखंड की अमांव पंचायत के पैक्स चुनाव की मतगणना शनिवार की देर रात कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण माहौल में पंचायत सरकार भवन बेलांव में संपन्न हुई।

पंचायत चुनाव का परिणाम मतगणना के बाद पूर्व पैक्स अध्यक्ष अजय चौबे उर्फ मुनि चौबे ने निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष सुधाकर मिश्रा को 525 मतों के अंतर से पराजित कर पैक्स अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। शनिवार को हुए मतदान में कुल 66.45 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। मतदान समाप्त होने के बाद मतपेटियों को कड़ी सुरक्षा के बीच बेलांव पंचायत सरकार भवन स्थित वज्रगृह में रखा गया। रात करीब 8:00 बजे प्रत्याशियों की उपस्थिति में तीन काउंटरों पर मतगणना शुरू हुई, जो देर रात तक चली।

जीत का प्रमाण पत्र प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी अनु कुमारी ने रात लगभग 11:15 बजे चुनाव परिणाम घोषित किया। घोषित परिणाम के अनुसार, अजय चौबे को 914 मत और इनके निकटतम प्रतिद्वंदी सुधाकर मिश्रा को 389 मत प्राप्त हुए। इस तरह अजय चौबे 525 मतों के अंतर से विजयी घोषित किए गए। प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी ने विजेता अजय चौबे को जीत का प्रमाण पत्र दिया। मतगणना के लिए तीन टेबल बनाए गए थे। प्रत्येक टेबल पर चार-चार कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। बेलांव थाना के एसआई मो. फिरोज खान भी सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद रहे। मतगणना स्थल पर आम लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रही। परिणाम घोषित होने तक दोनों प्रत्याशियों के समर्थक पंचायत सरकार भवन के बाहर और मुख्य सड़क पर डटे रहे। जैसे ही अजय चौबे की जीत की घोषणा हुई, उनके समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। जीत का प्रमाण-पत्र लेकर बाहर निकले अजय चौबे का समर्थकों ने फूल-मालाओं से भव्य स्वागत किया। उन्हें बधाइयां दी गईं, जमकर सेल्फी ली गई और 'अजय चौबे जिंदाबाद' के नारों से बेलांव बाजार गूंज उठा।

सत्संग और संयम का महत्व कैप्शन- रामपुर प्रखंड के पंचायत सरकार भवन बेलांव में शनिवार की रात मतगणना के बाद जीत का प्रमाण पत्र निर्वाचित पैक्स अध्यक्ष को देते निर्वाचन पदाधिकारी अनु कुमारी। सत्संग और संयम से ही जीवन का सच्चा सुख मिलता है सात सूत्रों को जीवन में उतारने और भगवान के साकार स्वरूप के चिंतन का दिया संदेश चातुर्मास यज्ञ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पश्चिमी अंधानुकरण से बचने की सीख भभुआ, नगर संवाददाता। चातुर्मास महोत्सव के तहत आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज ने कहा कि यह संसार क्षणभंगुर और दु:खमय है। इसलिए मनुष्य को समय रहते मोह-माया और अहंकार से स्वयं को मुक्त कर भगवान की भक्ति में मन लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसार का त्याग नहीं, बल्कि कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आसक्ति का त्याग ही वास्तविक वैराग्य है। भगवान के साकार स्वरूप का चिंतन सामान्य मनुष्य के लिए सहज और प्रभावी साधना है। स्वामी जी ने राजा परीक्षित और शुकदेव जी महाराज के संवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए सात सूत्रों जितासन, जितश्वास, जितक्रोध, जिते्दि्ररय, जितआहार, जितव्यवहार और जितसंग को जीवन में अपनाना आवश्यक है। इनका पालन करने से मन, बुद्धि और चित्त स्थिर होकर भगवान में सहज रूप से लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि मूर्ति, विग्रह और भगवान के साकार स्वरूप का दर्शन मन को शीघ्र एकाग्र करता है, जबकि सूक्ष्म ध्यान साधना का उच्च स्तर है, जिसे निरंतर अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। प्रवचन के दौरान स्वामी जी ने सत्संग की महिमा बताते हुए दो तोतों की कथा सुनाई।

संगति का महत्व उन्होंने कहा कि संगति का प्रभाव मनुष्य के विचार और व्यवहार दोनों पर पड़ता है। जिस प्रकार एक तोता डकैतों की संगति में रहकर हिंसा और लूट की भाषा सीख गया, उसी प्रकार दूसरा ऋषियों के आश्रम में रहकर स्वागत और सेवा का संस्कार ग्रहण कर बैठा। मनुष्य भी जैसी संगति करता है, वैसा ही उसका व्यक्तित्व बन जाता है। इसलिए सदैव संतों और सज्जनों का साथ करना चाहिए। उन्होंने पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आधुनिकता के नाम पर यदि भारतीय संस्कार, मर्यादा और संस्कृति कमजोर पड़ जाए तो यह समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है।

अन्य खबरें फोटो : 2 अगस्त भभुआ-07 कैप्शन : भभुआ प्रखंड के परसियां चातुर्मास महोत्सव में श्रीमद्भागवत कथा सुनाते श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज और उनका प्रवचन सुनते श्रद्धालु। ताड़ के पेड़ से गिरा अधेड़ व्यक्ति, हो गई मौत नगर थाना क्षेत्र के चांदोरुइयां गांव के पास नीरा उतारने के दौरान हुई घटना अधेड़ की मेडिकल जांच के बाद सदर अस्पताल के डाक्टर ने किया मृत घोषित भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। नगर थाना क्षेत्र के चांदोरुइयां गांव के पास रविवार की सुबह नीरा उतारने के दौरान ताड़ के पेड़ से गिरकर एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गयी। मृतक 50 वर्षीय मुनि बिन्द नगर थाना क्षेत्र के चांदोरुइयां गांव का निवासी था। परिजनों ने बताया कि मुनि बिंद ताड़ के पेड़ से नीरा उतारकर बेचने का काम करता था। रविवार की सुबह 5:30 बजे वह अपने गांव से पश्चिम स्थित ताड़ के पेड़ से नीरा उतारने के लिए गया था। परिजनों ने यह भी बताया कि वह नीरा उतारने के लिए ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया। उसपर से गिरकर वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल लेकर आए। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने उसकी स्वास्थ्य जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने उसके शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया और शव लेकर घर लौट गए। इस घटना के बाद घर-परिवार में कोहराम मच गया।

अधिकारियों की उपस्थिति कैप्शन- भभुआ थाना क्षेत्र के चांदोरूइयां गांव से नीरा उतारने के दौरान ताड़ के पेड़ से गिरकर मौत होने के बाद रविवार को सदर अस्पताल में अधेड़ के शव का पोस्टमार्टम कराने आए परिजन। सोना-चांदी लूटने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के दो लुटेरे गिरफ्तार घटना में शामिल पांच अपराधकर्मी की गिरफ्तारी झारखंड पुलिस द्वारा की गई दुकान बंद कर घर लौट रहे दुकानदार से साढ़े तीन लाख के लूटे थे सोना-चांदी भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। नगर थाना क्षेत्र से 26 जुलाई को ज्वेलरी दुकानदार से साढ़े तीन लाख के सोना-चांदी लूटने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के दो लुटेरों को कैमूर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लुटेरों में ओडिशा के जाजपुर जिला के कोरई थाना क्षेत्र के पूर्वा कोट निवासी रामा दास के पुत्र सतीश दास व गंजाम जिला के सुरडा थाना क्षेत्र के टी मरकण्डा के पुत्र टी अर्जुन शामिल हैं। गिरफ्तार लुटेरों के पास से घटना में प्रयुक्त तीन मोटरसाईिकल, वादी के लूटे गए थैला व आधार कार्ड मिला है। एसडीपीओ ओम प्रकाश ने रविवार को आयोजित प्रेसवार्ता में ज्वेलरी दुकानदार से लूटपाट मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 26 जुलाई की शाम 6:10 बजे नगर थाना क्षेत्र के अखलासपुर निवासी संतोष सेठ द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम कुंज से अपना ज्वेलरी दूकान बंद कर अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान दो मोटरसाइकिल पर सवार चार अज्ञात अपराधियों द्वारा भेकास के पास पिस्टल का भय दिखाकर गाड़ी की डिक्की में रखे करीब 16 ग्राम सोना एवं 750 ग्राम चांदी लगभग साढ़े तीन लाख का आभूषण लूट लिया गया। दुकानदार के आवेदन पर नगर थाना मेंं मुकदमा दर्ज कर घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा तकनीकी अनुसंधान एवं मानवीय आसूचना के आधार पर कांड का सफल उद्भेदन किया गया। घटना में लाइनर की भूमिका निभाने वाले दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। घटना को अंजाम देनेवाले अन्य पांच बदमाशों की गिरफ्तारी झारखंड की गुमला पुलिस ने की है। इनके गिरोह में 20-25 व्यक्ति शामिल है, जो अलग-अलग टीम बनाकर विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार की घटना को अंजाम देते है।

पुलिस कार्रवाई किराए के मकान में रहकर देते थे घटना को अंजाम गिरफ्तार अपराधकर्मी मोहनियां के वार्ड 16 में किराये के मकान में रहकर अगल-बगल के क्षेत्र रोहतास, बक्सर, गुमला आदि जगहों पर लूट की घटना को अंजाम दिए हैं। घटना में गिरफ्तार सतीश दास पूर्व में भी कुढ़नी में सोना लुटने में जेल जा चुका है। इनके द्वारा बताया गया कि यह करीब आधा दर्जन कांडों में जेल जा चुका है।

निष्कर्ष कैप्शन- भभुआ थाना क्षेत्र के अखलासपुर के स्वर्ण व्यवसायी से सोना-चांदी की लूट की घटना को अंजाम देने के मामले में गिरफ्तारी के बाद रविवार को प्रेसवार्ता करते एसडीपीओ ओमप्रकाश।