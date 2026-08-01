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Bhabua News: मरीजों के बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाने की सुविधा ठप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: सदर अस्पताल में स्थापित 500 एलपीएम क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट की सुविधा ठप हो गई है। अब मरीजों को ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर और सिलेंडर से ऑक्सीजन दी जा रही है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि ऑक्सीजन प्लांट की तकनीकी खराबी के कारण यह बंद है।

Bhabua News: मरीजों के बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाने की सुविधा ठप

Bhabua News: सदर अस्पताल में स्थापित 500 एलपीएम की क्षमता वाले प्लांट से 100 मरीजों के बेड तक पहुंचायी जाती थी ऑक्सीजन पाइप लाइन के जरिए मरीजों को बेड तक ऑक्सीजन आपूर्ति की मिल रही थी सुविधा सरकार ने कोरोना काल में मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए लगाया था ऑक्सीजन प्लांट 100 ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर व 50 सिलेंडर है उपलब्ध (पेज तीन की लीड खबर) भभुआ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सदर अस्पताल में मरीजों के बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाने की सुविधा ठप हो गई।

ये भी पढ़ें:Siwan News इमरजेंसी वार्ड में बेड की संख्या बढ़ाकर 28 की गई, गंभीर मरीजों को मिलेगी बेहतर सुविधा

मौजूदा व्यवस्था

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट क्यों बंद है?
सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट तकनीकी खराबी के कारण बंद है।
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