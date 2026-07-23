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Bhabua News: विरोध प्रदर्शन की सूचना पर सुरक्षा में तैनात रहे अधिकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: नीट पेपर लीक और छात्रों पर लाठी चार्ज के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी कर रहे छात्रों ने पटेल चौक पर प्रदर्शन को स्थगित कर दिया। प्रशासन ने समाहरणालय के मुख्य द्वार पर पुलिस बल तैनात किया था। छात्र घर लौट गए और विरोध मार्च नहीं निकाल सके।

Bhabua News: विरोध प्रदर्शन की सूचना पर सुरक्षा में तैनात रहे अधिकारी

Bhabua News: नीट पेपर लीक मामले को ले छात्रों के समूह की ओर से करना था प्रदर्शन पटेल चौक पर चल रही तैयारी को छात्रों ने किया स्थगित, लौट गए घर (पेज तीन) भभुआ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।

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प्रशासनिक तैयारी

नीट पेपर लीक और दिल्ली-पटना में छात्रों पर किए गए लाठी चार्ज के खिलाफ प्रदर्शन की सूचना पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी के साथ महिला-पुरुष पुलिस बल गुरुवार को समाहरणालय के मुख्य द्वार पर तैनात हो गया। विधि-व्यवस्था की कमान भभुआ एसडीएम अमित कुमार, एसडीपीओ ओमप्रकाश भभुआ थानाध्यक्ष मुकेश कुमार समाहणालय द्वारा पर ड्यूटी पर दिखे।

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पुलिस की तैनाती

थानाध्यक्ष शहर बाइक सवार क्यूआरटी जवानो के साथ शहर भ्रमण करते देखे गए। जबकि पुलिस लाइन के अफसर व जवान नगर थाना परिसर में वाहनों के साथ अलर्ट मोड में रहे, ताकि सूचना मिलने पर वह तुरंत गंतव्य स्थानों पर पहुंच सके।

छात्रों की स्थिति

इधर, शहर के पटेल चौक से विरोध मार्च निकालने की छात्रों द्वारा तैयारी की जा रही थी। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही प्रशासन ने तुरंत शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। लेकिन, छात्रों को जब पता चला तो प्रदर्शन मार्च स्थगित कर दिए। फोटो- 23 जुलाई भभुआ- 11 कैप्शन- छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर गुरुवार को समाहरणालय के मुख्य द्वार पर तैनात पुलिसकर्मी।

सामान्य प्रश्न

क्यों छात्रों ने प्रदर्शन स्थगित किया?
छात्रों को प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद उन्होंने प्रदर्शन मार्च स्थगित कर दिए।
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