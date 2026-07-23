Bhabua News: विरोध प्रदर्शन की सूचना पर सुरक्षा में तैनात रहे अधिकारी
Bhabua News: नीट पेपर लीक और छात्रों पर लाठी चार्ज के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी कर रहे छात्रों ने पटेल चौक पर प्रदर्शन को स्थगित कर दिया। प्रशासन ने समाहरणालय के मुख्य द्वार पर पुलिस बल तैनात किया था। छात्र घर लौट गए और विरोध मार्च नहीं निकाल सके।
Bhabua News: नीट पेपर लीक मामले को ले छात्रों के समूह की ओर से करना था प्रदर्शन पटेल चौक पर चल रही तैयारी को छात्रों ने किया स्थगित, लौट गए घर (पेज तीन) भभुआ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।
प्रशासनिक तैयारी
नीट पेपर लीक और दिल्ली-पटना में छात्रों पर किए गए लाठी चार्ज के खिलाफ प्रदर्शन की सूचना पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी के साथ महिला-पुरुष पुलिस बल गुरुवार को समाहरणालय के मुख्य द्वार पर तैनात हो गया। विधि-व्यवस्था की कमान भभुआ एसडीएम अमित कुमार, एसडीपीओ ओमप्रकाश भभुआ थानाध्यक्ष मुकेश कुमार समाहणालय द्वारा पर ड्यूटी पर दिखे।
पुलिस की तैनाती
थानाध्यक्ष शहर बाइक सवार क्यूआरटी जवानो के साथ शहर भ्रमण करते देखे गए। जबकि पुलिस लाइन के अफसर व जवान नगर थाना परिसर में वाहनों के साथ अलर्ट मोड में रहे, ताकि सूचना मिलने पर वह तुरंत गंतव्य स्थानों पर पहुंच सके।
छात्रों की स्थिति
इधर, शहर के पटेल चौक से विरोध मार्च निकालने की छात्रों द्वारा तैयारी की जा रही थी। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही प्रशासन ने तुरंत शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। लेकिन, छात्रों को जब पता चला तो प्रदर्शन मार्च स्थगित कर दिए। फोटो- 23 जुलाई भभुआ- 11 कैप्शन- छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर गुरुवार को समाहरणालय के मुख्य द्वार पर तैनात पुलिसकर्मी।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।