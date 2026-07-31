Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhabua News: रालोमो प्रखंड व जिला कमेटी गठित करेगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
Follow us on Google News
share

Bhabua News: राष्ट्रीय लोक मोर्चा की जिला इकाई की बैठक भभुआ में आयोजित की गई, जिसमें 25 सदस्यीय प्रखंड समिति और 51 सदस्यीय जिला समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में कई प्रमुख नेताओं ने भाग लिया और अनुशासन समिति के नए अध्यक्ष व महासचिव को बधाई दी।

रालोमो प्रखंड व जिला कमेटी गठित करेगी
रालोमो प्रखंड व जिला कमेटी गठित करेगी

Bhabua News: रालोमो प्रखंड व जिला कमेटी गठित करेगी भभुआ। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की जिला इकाई की बैठक शुक्रवार को शहर के एक होटल में हुई। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राज कुमार सिंह व संचालन रामयश सिंह कुशवाहा ने किया। बैठक में सदस्यता अभियान की समीक्षा कर 25 सदस्यीय प्रखंड कमेटी व 51 सदस्यीयी जिला कमेटी गठित करने का निर्णय लिया यगा। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष उमा शंकर सिंह, मनोज सिंह, जुगुल किशोर सिंह, सुनील सिंह, अंकित मौर्य, संजय सिंह, हरेराम सिंह, राजेन्द्र सिंह, अगस्त सिंह, अवधेश कुशवाहा, चन्द्रशेखर सिंह, उमलेश यादव, विकास सिंह आदि ने अनुशासन समिति के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. जंग बहादुर सिंह, महासचिव रामयश कुशवाहा, मोती सिंह, सचिव संतोष रावत, जवाहर बिन्द, अखिलेश सिंह को बधाई दी।

ये भी पढ़ें:Bhabua News: रालोमो प्रखंड व जिला कमेटी गठित करेगी

कैप्शन- भभुआ शहर के देवीजी रोड में स्थित एक होटल में शुक्रवार को हुई बैठक में प्रखंड व जिला कमेटी के गठन पर चर्चा करते रालोमो के पदाधिकारी व कार्यकर्ता।

ये भी पढ़ें:Muzaffarpur News: पांच को होगा लोजपा (आर) का कार्यकर्ता सम्मेलन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।